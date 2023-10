Gimnasia visitaba a Quilmes por los octavos de final de la Primera Nacional y cuando comenzaba a disputarse el segundo tiempo, el arquero del equipo mendocino, Braian Olivera, cayó luego de la explosión de una bomba de estruendo que lo dejó aturdido. Luego, le arrojaron piedrazos. Como el guardameta no pudo recuperarse, el partido fue suspendido. Ahora habrá que esperar la decisión del Tribunal de Disciplina para saber cómo continuará esta clasificación.

El encuentro se encontraba 0 a 0 y contaba con el arbitraje de José Carreras en el estadio Centenario de Quilmes. El Cervecero cuenta con ventaja deportiva por quedar mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Zona A.

Foto: Prensa Gimnasia

Durante los primeros minutos del partido el juego fue cerrado y ninguno consiguió quedarse con el control de la situación. Recién a los 33 minutos, Quilmes tuvo una chance cuando Iván Colman sacó un derechazo cruzado que Olivera detuvo con tranquilidad.

Apenas los equipos salieron a disputar el segundo tiempo, mientras Olivera se acomodaba en el arco, cayó una bomba de estruendo que explotó en la cercanía del arquero del equipo mendocino, quien resultó aturdido. A continuación, comenzaron a caer piedras a su alrededor y se dudó sobre la posibilidad de que alguna lo haya impactado.

Foto: Prensa Gimnasia

"Le explotó una bomba de estruendo cerca, yo no lo pude percibir, si el asistente que estaba controlando la red y dio fe que así había sido. No se puede recuperar, está aturdido, le tiembla la pierna y si no puede seguir, se suspende el partido", explicó el árbitro.

Ahora habrá que esperar la determinación del Tribunal de Disciplina respecto a la reanudación del partido o a definición que se tome luego de lo ocurrido.