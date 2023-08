"Se llevan un gordo acabado": los reveladores detalles del pase de Maradona a Nápoli

En una interesante entrevista, Corrado Ferlaino (92), el icónico expresidente del Nápoli de Italia, recordó uno de los momentos más trascendentales en la historia del club: su viaje a Barcelona para cerrar el fichaje de Diego Maradona en 1984. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en el fútbol y que dejó una huella imborrable en la ciudad italiana.

Ferlaino, con gran sentido del humor, relató cómo se encontró con una sorpresa inesperada mientras esperaba en el aeropuerto de Barcelona: un barman que no sabía con quién estaba hablando, le reveló que habían estafado al Nápoli al venderles a Maradona. Pero el expresidente no se amilanó, pues estaba convencido de que había hecho una gran negociación llevándose al mejor jugador del mundo.

“Cuando compré a Maradona, luego de firmar un contrato muy caro, que era el más elevado del mundo en ese momento, estaba muy cansado porque había venido en un avión privado desde Nápoles a Barcelona sin casi dormir, por lo cual mientras esperaba en el aeropuerto para poder volar nuevamente a Italia, fui al bar y el barman me preguntó: ¿eres italiano?, sí, le dije, soy napolitano, y él me miró sorprendido. Me respondió: ‘Napolitano, qué casualidad, acabamos de hacerle una estafa a Napoli”, comenzó relatando Ferlaino en una entrevista en el marco de los 97 años de Napoli (el 1 de agosto).

"'Le vendimos a Maradona, se llevan un paquete’. En ese momento, bebía un whisky y con el comentario del barman me atraganté, tras lo cual le pregunté: ‘¿Por qué una estafa?’, y me contestó que Diego estaba gordo, acabado y por eso se lo sacaban de encima”, confesó el expresidente, qien estuvo al frente de club por 32 años. El trabajador de ese bar evidentemente no sabía que estaba hablando precisamente con quien llevó a cabo ese trato.

El contrato firmado para el fichaje de Maradona fue el más costoso en su momento, pero Ferlaino estaba seguro de que valía cada centavo. Aunque el astro argentino venía con algunas controversias, su talento indiscutible y su pasión por el fútbol eran innegables.

A pesar del susto, Ferlaino no se arrepentía en ese momento del jugador que fichó: “Hicimos una gran negociación, nos llevamos al mejor del mundo. Maradona se quería ir, no estaba conforme en Barcelona, entonces ellos querían hacer ver que Diego no servía, que estaba terminado, pese a que aún era muy joven. Era el mejor de todos”.

Maradona, el Mesías en Nápoli

La llegada de Diego Maradona a Nápoli en 1984 marcó un antes y un después en la historia del club y de la ciudad. Para los napolitanos, Maradona era más que un jugador de fútbol, era un mesías que había llegado para llevar al equipo a lo más alto y devolver la gloria a la ciudad del sur de Italia.

Con Maradona como líder indiscutible, el Nápoli alcanzó sus épocas más gloriosas. Bajo su dirección, el equipo ganó dos Scudettos de la Serie A en las temporadas 1986-87 y 1989-90, rompiendo la hegemonía de los equipos del norte de Italia. Además, conquistaron la Copa de la UEFA en 1989 y la Coppa Italia en 1987.

La figura de Maradona trascendió lo deportivo y se convirtió en un símbolo de identidad para los napolitanos. Su carisma, su pasión y su amor por la ciudad lo convirtieron en una leyenda viva, y su legado sigue vivo en el corazón de todos los napolitanos.

El Legado de Maradona

Después de su partida del Nápoli en 1991, Maradona continuó dejando su huella en el mundo del fútbol. Su carrera fue rica en éxitos y controversias, pero su genialidad en el campo de juego siempre prevaleció. Se convirtió en una leyenda no solo en Nápoles, sino en todo el mundo.

Hasta el día de hoy, su legado perdura y su figura sigue siendo venerada por los fanáticos del fútbol. Su impacto en el juego y su influencia en futuras generaciones de jugadores son innegables. Maradona fue más que un futbolista, fue un artista, un verdadero ícono del deporte.

En Nápoli, la leyenda de Maradona vive eternamente. Cada vez que el equipo pisa el estadio rebautizado Diego Armando Maradona, su espíritu se hace presente en las tribunas, en banderas, en tatuajes, en cánticos y en el corazón de todos los napolitanos. El legado de Maradona trasciende el tiempo y su recuerdo sigue siendo motivo de emoción y pasión.