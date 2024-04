Pier Barrios y el gran objetivo: “Nos preparamos para ser campeones”

Godoy Cruz ha sido el mejor equipo del semestre hasta el momento. El que más punto tiene y el que menos goles recibió. Con todos estos datos, es favorito a quedarse con la Copa de la Liga 2024 y sus jugadores no le escapan al rótulo de candidato.

“La realidad es que desde la pretemporada nos propusimos grandes desafíos, entre ellos buscar el título. Hemos hecho una campaña formidable, la cantidad de puntos que tenemos en el torneo corto y haber sido primeros desde el inicio, creo que es algo histórico”, opinó Pier Barrios en diálogo con el programa radial Minuto 91, que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 en Ciudadano News 91.7 FM.

El referente y capitán del equipo amplió: “Sabemos que el fútbol argentino es uno de los más difíciles del mundo. Ni Boca ni River, con los presupuestos que manejan, pueden sacar grandes diferencias. Es por eso que hay que darle mucho valor a la campaña que realizamos, que pase lo que pase en la última fecha, nadie nos va a sacar el primer puesto de la zona”.

Barrios se ganó el corazón de todos los hinchas del Expreso, desde su llegada en 2022 en un momento totalmente distinto al actual: "Soy partidario de los procesos. Llegué para aportar en una etapa complicada de Godoy Cruz como era mantener la categoría. Lo logramos y ahora estamos peleando cosas grandes. Mi idea es dejar una huella en el club".

Volviendo al sueño de lograr la primera estrella para el Tomba, Pier resalta que "luego del partido con Boca (última fecha) no tenemos margen de error. Vamos a tener que correr el doble y estamos preparados para eso".

Finalmente le brindó palabras de elogio al entrenador: "El Gato (Daniel Oldrá) es una persona muy sabia, sencilla, trabaja en silencio y con perfil bajo. Está haciendo un trabajo bárbaro junto a todo el cuerpo técnico".

Tanto Barrios como cada simpatizante de Godoy Cruz sueñan con que el semestre se termine coronando con un campeonato. Para eso, el Expreso deberá ser muy efectivo en los mata-mata. El próximo lunes, cuando se defina la Zona A, ya sabrá quién será su rival para los cuartos de final.

Formato

Cabe destacar que tanto cuartos de final como semifinales y final, se disputan en estadios neutrales. En caso de empate en los 90 minutos, hay penales. Mientras que en la final, si hay igualdad primero habrá una prórroga de dos tiempos de 15 minutos.

Cuartos de final

Llave A: 1° Zona A vs. 4° Zona B

Llave B: 2° Zona B vs. 3° Zona A

Llave C: 1° Zona B (Godoy Cruz) vs. 4° Zona A

Llave D: 2° Zona A vs. 3° Zona B

Semifinales

Se enfrentan los ganadores de llave A vs. Llave B por un lado y los vencedores de llave C y D por otro.

Final

Llegarán al último partido los ganadores de los partidos de semifinales. El triunfador obtendrá la Copa de la Liga y un cupo asegurado para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.