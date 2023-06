Miami, revolucionada por la llegada de Messi al Inter

La figura de Lionel Messi trasciende al fútbol, y para comprobarlo nada mejor que observar la trascendencia que ha tomado su contrato con el club norteamericano que lo fichó para la Major League Soccer. En pocas horas, en una sociedad donde su deporte está lejos de encabezar las preferencias del público, la bienvenida apareció hasta en el estadio donde Miami Heat juega las finales de la NBA, en las pantallas centrales.

Eduardo Farina, empresario argentino radicado en Miami conversó con El Interactivo (Lunes a viernes 12 a 14 hs por http://ciudadano.news), destacando: “La noticia y el boom que se produjo ayer, con la novedad de la llegada de Lio Messi a jugar al Inter de Miami, la verdad que despertó mucho entusiasmo, no solo de los argentinos que son muchos los que viven acá, sino de todo el público en general. Una anécdota de ayer, se estaba jugando el tercer partido de los Playoffs de la NBA, partido importantísimo, y en un determinado momento que no iba bien para Miami ponen en pantalla gigante: bienvenido Messi a Miami, y no saben la ovación de todo el público, todos son fans de Messi".

El empresario remarcó que “no hablamos de una persona, hablamos de Lionel Messi que es el mejor del mundo y obviamente es lo que él provoca, y lo que hizo por ejemplo que la página oficial de Instagram del club, del Inter de Miami, de tener un millón de seguidores, pasó a más de 5 millones de seguidores".

Entre otros cambios que explicó, que ya se notan, por ejemplo ir a ver un partido del Inter de Miami costaba alrededor de unos 80 dólares, y cuando debute como integrante del equipo Messi, se habla de más de 300 dólares la entrada.

Un inconveniente que produce que esas entradas aumenten de precio, es que el estadio DRV PNK no tiene mucha capacidad, solo entran 18 mil espectadores, eso hace también a que sean muchos los que quieran ir a ver los partidos y no tengan capacidad en el estadio para los que se quieran acercar a verlo. Messi provoca eso, es muy ovacionado".

El nuevo hogar del crack

Ya muy lejos de Paris y su amada Barcelona, al crack le espera un lugar completamente distinto. Farina destacó algunas cosas de la ciudad costera: “Yo estoy en North Miami, a veces llueve pero la mayor parte del tiempo hay sol, los huracanes vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, la ciudad está preparada, pero la ventaja que tiene, si comparamos con las cosas que suceden en Mendoza con el temblor, que es algo que no se puede predecir, podemos estar preparados"

"Saber ciertas instrucciones para actuar pero en realidad actúas después de que pasó; en el huracán se espera, hay un centro meteorológico que te avisa con anticipación y te alerta de los lugares en que habrá mayor perjuicio, y además tenés el tiempo necesario por ahí para prepararte, eso es una ventaja. Las construcciones están preparadas para soportar vientos huracanados".

Destacó además que si bien “no se sabe dónde va a vivir Messi, pero él tiene una propiedad en un edificio”.

Finalmente, contó a qué se dedica en Miami: “No hace mucho que estoy acá. La idea es poder, a cada visitante, a cada lugareño, llevarlo a conocer Miami desde otro lugar, disfrutar el agua. Entonces podes pasear en bote, rentar un Jet Ski y disfrutar de un paseo, con vista de delfines. Es conocer Miami desde el agua”.

Instagram: mejorenmiami