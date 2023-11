Lionel Scaloni habló por primera vez sobre el doping del Papu Gómez

La salida de Alejandro Papu Gómez de la Selección argentina sigue siendo una incógnita y a eso se le suma el control antidoping que dio resultado positivo. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y por primera vez se refirió a lo sucedido.

El técnico de la Selección confirmó que habló con el campeón del mundo y le dedicó unas sentidas palabras. "Hablé con él, tengo una gran relación porque fui compañero en Atalanta y su entrenador. Está jodido por lo que le está pasando. Esperemos que pueda resolverlo, creo que va a apelar y va a intentar que se le reduzca la sanción. Hay que darle todo el apoyo, es un chico que a nosotros nos ha dado un montón y por eso estamos agradecidos", expresó.

Gómez, de 35 años, apenas había sumado un puñado de partidos con la camiseta de Monza cuando estalló la noticia de que había dado positivo en un control antidoping practicado antes del Mundial de Qatar 2022, y por el que sería sancionado con una suspensión de dos años sin poder jugar.

Según la versión del futbolista, el resultado fue consecuencia de haber tomado un jarabe para la tos de sus hijos, que contenía una sustancia prohibida que no comunicó a los médicos de Sevilla, equipo en el que en ese entonces jugaba.

"En primer lugar, confirmo que fui notificado de la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años", comenzó declarando el comunicado.

"No quiero retirarme de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con Monza. Acá, dándole batalla, voy a seguir entrenando solo. Ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar el tema", expresó el atacante en un comunicado publicado poco después de conocerse su sanción.