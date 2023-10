La palabra del hincha de River infiltrado en La Bombonera

José, un hombre de 58 años y residente de La Paternal, protagonizó una situación que pasó de ser una simple travesura a convertirse en una pesadilla en La Bombonera.

Su motivo inicial era noble: quería que una amiga de Misiones experimentara lo que es vivir un Superclásico. Sin embargo, hinchas de Boca identificaron los tatuajes de José, en alusión a su pasión por River Plate. Lo que generó que decenas de simpatizantes lo atacaran.

Vestido con una bufanda y pantalones rojos, José se dirigió a La Boca burlando la seguridad del estadio. Logró colarse en una de las bajas populares justo a tiempo para el segundo tiempo del partido.

Sin embargo, su elección de vestuario pronto lo pondría en una situación peligrosa. Un hincha notó su bufanda y uno de los tatuajes de River, desatando una reacción inesperada. "Uno de los hinchas me sacó la bufanda que tenía en el cuello y me vio el tatuaje de River. Ahí gritó que era un infiltrado y llegaron como 50 personas a pegarme. Cuando caigo me golpeó la cabeza contra los escalones de material y pierdo la consciencia por unos instantes. Los golpes no paraban", le relató a TN.

Tras la brutal golpiza, los médicos del club acudieron en su auxiliar y lo trasladaron a la enfermería ubicada dentro del estadio. La magnitud de la agresión fue tal que los profesionales temían por su vida. Posteriormente, José fue trasladado a un hospital con una crisis hipertensiva y pérdida de conocimiento, según la parte policial.

En un acto de humildad, José declaró: "No voy a hacerle juicio a Boca, el responsable soy yo. ¿Cómo voy a ir a La Bombonera con tatuajes de River?".