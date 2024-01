La novelita del verano suma capítulos nuevos en el Parque y Bajo Flores

Al parecer la novela del verano tiene nuevos capítulos, a pedido del público. Como en aquellos envíos de la televisión centroamericana con enredos, idas y vueltas, los escenarios de la novelita siguen siendo el Parque General San Martín y Bajo Flores.

Desde hace varios días se viene hablando del interés de San Lorenzo por Matías Reali, el cual pareció llegar a su fin el fin de semana pasado cuando desde Independiente Rivadavia dijo no al ofrecimiento azulgrana.

Sin embargo hoy se reflotó todo. El cuadro dirigido por Rubén Darío Insúa parece volver a la carga no solo por el hábil delantero sino que también tiene en los planes al goleador paraguayo Alex Arce.

Según sitios partidarios del club de Buenos Aires la dirigencia hará un intento económico por las dos figuras de Independiente Rivadavia a fin de poder cumplirle el deseo al Gallego.

Según el sitio Mundo Azulgrana, San Lorenzo ofertó un millón por el 100% del extremo, y agregó 550 mil dolares para quedarse con el 50% del pase del goleador de la Primera Nacional.

Si bien falta la respuesta, desde San Lorenzo son optimistas en poder cerrar las negociaciones y quedarse con ambos jugadores para reforzar la delantera azulgrana.

Desde Independiente Rivadavia no ha habido ninguna declaración, aunque en principio desecharían la oferta porque piensan retener a los jugadores titulares y fundamentales en el ataque azul.

Algunas voces de la oposición azulgrana han hecho llegar las críticas al presidente Moretti y no creen en el éxito de las negociaciones: “Moretti es el Milei de San Lorenzo. Les mintió a todos. No solo no ha reforzado al equipo sino que está desmantelándolo”

Claro, se refieren a la salida del arquero Agustín Batalla, el defensor Rafael Pérez, el volante Jalil Elías, a las que se suman la del defensor sanrafaelino Gastón Hernández (ver aparte) y ahora la del paraguayo Adam Bareiro, que se marchará a Paranaense de Brasil.

El Tonga Hernández deja el Ciclón y se va a Grecia

San Lorenzo llegó a un acuerdo con el Olympiacos de Grecia por la venta de Gastón Hernández, uno de los defensores centrales y resta que el jugador acuerde su vínculo con el club europeo.

La oferta inicial fue de 2.700.000 dólares por el 80 por ciento, pero fue rechazada, por lo que luego la subieron y finalmente acordaron el traspaso del jugador que es uno de los titulares fijos que tiene el técnico Rubén Dario Insua, quien lo incluyó en todos los partidos del 2023 en la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Sudamericana y en 23 de los 27 partidos de la Liga Profesional.

El nacido en San Rafael estuvo en algún momento en la mira de Boca Juniors y desde hace tiempo era buscado por los griegos.

Otra baja sustancial para el cuadro del Bajo Flores que debe afrontar la Copa Libertadores con un plantel corto.

Para la defensa el Ciclón tiene a Gastón Campi, Carlos Sánchez, Johan Romaña y Nicolás Hernández, pero los últimos dos no podrían jugar en el próximo partido este sábado ante Lanús, por la Copa de la Liga, debido a que están inhibidos por la FIFA, por una deuda con Yeison Gordillo.

Este jugador estuvo en el club entre 2021 y 2022, por un millón y medio de dólares, aunque desde el club aseguran que la levantarán próximamente porque disponen de la plata.