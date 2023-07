La novela entre Boca y Villa parece tener un nuevo capítulo

La tensa relación entre Boca Juniors y Sebastián Villa sigue desarrollándose en el ámbito legal. En esta ocasión, fueron los abogados del club quienes respondieron al jugador colombiano exigiendo su regreso a los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Salvo imprevistos, se espera que Villa cumpla con la demanda en los próximos días.

Tras su sentencia de dos años y un mes de prisión condicional por "amenazas coactivas, sumado a lesiones leves calificadas" contra Daniela Cortés, Boca Juniors dejó en claro que el extremo de 27 años no volvería a jugar en el club. En respuesta, Villa viajó a Colombia en busca de una oportunidad con otro equipo.

Ha pasado más de un mes desde que Villa hizo las maletas, pero no se ha materializado ninguna oferta por su traspaso. Hace unos días, Villa envió una carta formal a Boca, exigiendo su reincorporación a los entrenamientos y efectivamente dándole un ultimátum al club. Si no se cumplía su demanda, Villa afirmó que se consideraría agente libre.

El Xeneize siempre ha sostenido que nunca impidió que Villa entrenara. Aseguran que la decisión de sacar sus pertenencias del campo de entrenamiento y marcharse a Colombia, donde se le vio entrenando con un preparador físico, fue totalmente suya. Por ello, el club presentó esta información a la justicia y respondió a la demanda de Villa insistiendo en que regrese a Ezeiza.

Según fuentes de La Bombonera, todo está dispuesto para que Villa se reincorpore al club antes del fin de semana y retome los entrenamientos. ¿Esto cambia algo? No, la postura de Boca se mantiene invariable: Villa no jugará "hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo". Mientras tanto, el club seguirá tratando de encontrarle un nuevo equipo, lo que también liberaría un puesto de jugador extranjero para que Boca lo use en la ventana de transferencia actual.