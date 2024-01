La historia detrás de la trágica muerte de la expareja de Óscar Junior Benítez

Anabelia Ayala, la expareja del exfutbolista de Boca, Óscar Junior Benítez, tomó la trágica decisión de quitarse la vida mientras aguardaba la conclusión del segundo juicio en contra del deportista por denuncias de violencia de género.

La familia, al dar a conocer la dolorosa noticia, reveló que la joven optó por esta terrible medida debido al acoso constante que sufría por parte de su ex, quien no le daba tregua y la sometía a frecuentes llamadas.

La prima de la fallecida afirmó que Anabelia "no pudo soportarlo" y decidió quitarse la vida a raíz del constante hostigamiento sufrido durante años por parte de Benítez, según informó TN.

“Él tiene plata y arregló salir con domiciliaria. Igualmente, este hijo de puta iba hasta la casa y la amenazaba. Ella vivía con su familia, y todos sabíamos que podía terminar así, porque no aguantó, se desgastó”, denunció Belén García.

Durante los primeros meses del 2023, el futbolista violó repetidamente la orden de restricción y el perímetro establecido, acercándose a los exsuegros y amenazándolos hasta el punto de dañar las cuatro ruedas del automóvil del padre de la víctima.

Juan Carlos, el padre de Anabelia, presentó una denuncia contra Benítez y reveló detalles sobre la difícil situación que atravesaba su hija.

"Ella escapó de México, tuve que comprarle un pasaje en secreto para que él no supiera que regresaba a Buenos Aires. Ella solo me decía que quería volver, nunca mencionó que él la golpeara, pero no quería que Óscar se enterara de que deseaba regresar a Buenos Aires, ya que ni siquiera le permitía salir. Llegó al extremo de romper toda su ropa para evitar que se fuera", declaró el padre en su momento.

Se espera que el deportista participe de un juicio oral que podría celebrarse este año en el Juzgado en lo Correccional N°8 de Lomas de Zamora, en donde será juzgado por los delitos de “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia”.

Los hechos

El primero de los incidentes tuvo lugar el 17 de enero de 2021, cuando el deportista habría amenazado al padre de Ayala con un arma de fuego y provocó un incendio con algunas pertenencias de la víctima. Ante esta situación, los padres de Anabelia informaron a las autoridades que descubrieron al hombre dentro de la habitación de su hija, destruyendo objetos materiales, y que este decidió apuntarles con la pistola que había apoyado en la mesa de luz.

El segundo suceso se produjo el 16 de enero de 2022, cuando la familia denunció que el futbolista destruyó todos los archivos contenidos en una notebook propiedad de los Ayala. El siguiente episodio ocurrió el 28 de febrero, cuando el acusado violó una orden de restricción perimetral y amenazó a sus exsuegros y a su excuñado por haberlo denunciado. Durante el ataque, les habría reprochado: "Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar".

La última intervención sucedió el 18 de marzo, cuando Benítez nuevamente incumplió la medida para amenazar a Anabelia con un cuchillo, intentando que le abriera la puerta de la casa. Ante la negativa de la mujer a seguir sus instrucciones, el exfutbolista le cortó los neumáticos del automóvil de su exsuegro.

Ante este contexto, la Justicia determinó que "los actos imputados a Óscar Benítez no son incidentes aislados, sino que se inscriben en el marco de la violencia ejercida por Benítez sobre su pareja". Esto ocurrió después de señalar que la negativa de la mujer a testificar en contra del deportista era coherente con el perfil de una víctima de violencia de género.