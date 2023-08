La FIFA sancionó a Rubiales por el beso no consentido con una jugadora española

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue suspendido de forma provisional por la FIFA por el beso no consentido que le dio a la jugadora española Jenni Hermoso en la premiación del Mundial de Fútbol femenino. La sanción, que entra en vigor hoy mismo, durará al menos noventa días y podría prolongarse según el resultado del proceso disciplinario que se le abrió.

Rubiales no podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional, según anunció el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, el colombiano Jorge Iván Palacio. Además, se le prohibió contactar o intentar contactarse con Hermoso o su entorno cercano.

El dirigente español había negado este viernes cualquier intención de dimitir tras el polémico beso, que él calificó de “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”. Sin embargo, la futbolista campeona del mundo lo desmintió y denunció el hecho como una falta de respeto.

La FIFA expresó su “compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas” y condenó “todo comportamiento contrario”.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA también advirtió que no ofrecerá "más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo".

El comunicado de Jenni Hermoso

Jennifer Hermoso emitió un comunicado en el que negó que el beso de Luis Rubiales durante la ceremonia de entregas de medallas en la final del Mundial fuese consentido

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dice Jenni Hermoso.