Israelita Macabi retiró su equipo de la Superliga de Básquet: "Esto va más allá del deporte"

El mundo atraviesa una etapa muy difícil. El conflicto entre Israel y Palestina que ya se cobró varias muertes en el mundo también toca de cerca al deporte y en este caso al Club Israelita Macabi, que ha decidido bajarse de la actividad profesional en la Superliga de básquet de Mendoza, por hechos de discriminación y antisemitismo, que entienden desde la institución, no han sido atendidos correctamente.

Fernando Segal, presidente del club de calle España dialogó mano a mano con Ciudadano News y explicó, en primer lugar, lo sucedido el miércoles 18 de octubre en su estadio: "Promediando el segundo cuarto, el partido se frenó por cantos antisemitas que fueron parados por el presidente de Atenas. Luego, hubo otra interrupción porque en la tribuna visitante estaban fumando y tomando cerveza. Y finalmente, hubo otros insultos, un escupitajo a uno de nuestros jugadores y la amenaza de que iban a poner una bomba, lo que provoca la reacción de nuestro capitán (Andrés Berman) y otros jugadores más. Así lo dice el informe de los árbitros. El partido se para y se suspende por la agresión, no por los cantos ni las amenazas".

El titular de Macabi agregó que "luego de recibir el informe de los árbitros y el descargo de los clubes, creemos que el fallo del Tribunal de Penas es vergonzoso, porque nunca se juzga la discriminación y las amenazas, sino solamente la reacción de las jugadores contra la hinchada de Atenas. Apelamos el fallo y dicha apelación fue rechazada".

"Nunca se tomó real dimensión de lo que ha sucedido. Por eso hemos tomado la decisión de retirar a nuestro equipo de la Superliga. Sabemos que podemos tener sanciones deportivas por parte de la Federación (FBPM), pero creemos que esto va más allá de lo deportivo. Sentimos que nos han faltado el respeto", amplió Segal.

La máxima autoridad del club resaltó también que "existe una ley nacional que habla de los protocolos en actos de discriminación. Hay ejemplos en canchas de fútbol a nivel nacional o internacional, que se paran partidos hasta que se deje de discriminar. Acá no sucedió nada de eso. Si bien no defiendo la reacción de los jugadores, los árbitros podrían haber tomado cartas en el asunto mucho antes con algunas advertencias".

Ante la consulta si la decisión de Macabi de bajarse de la competencia podría ser rectificada con algún gesto que pueda tener la FBPM en las próximas horas, Segal fue contundente: "Hay que entender algo. La FBPM tiene un Tribunal de Penas, y ese tribunal, que sería como un Poder Judicial, no dio lugar a nuestro reclamo por discriminación en dos instancias. Este órgano que debe impartir justicia, nos dejó desamparados. La próxima instancia es acudir a la Confederación Argentina de Básquet (CAB), que es probable que lo hagamos, pero deberíamos seguir jugando y creemos que es absurdo. Esto va más allá de una pena deportiva".

Segal continuó remarcando que "vivimos como si estuviésemos en Israel. Estamos consternados. Son cosas graves que parecen de otra época, que nos habían contado o estudiado. Pero no son hechos que solamente pasan allá. Hemos visto hechos de violencia contra judíos en Rusia y en el resto de Europa, incluso en Buenos Aires hay amenazas constantes a las instituciones. Aquí en Mendoza hubo pintadas en el Monumento al Estado de Israel en la Plaza Independencia. Lo mismo en redes sociales".

"Esperamos como club que realmente se empiece a dimensionar la discriminación, más allá de lo que sufrimos nosotros. El deporte te iguala, no te discrimina. En el básquet, son 5 vs. 5, sin importar religión, color o clase social. Pero si unos inadaptados van a ensuciar todo eso, no tiene sentido seguir compitiendo", sentenció el dirigente.