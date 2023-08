En vivo: Boca vuelve a ponerse arriba en el marcador en La Bombonera

Copa Libertadores - Playoffs SUDAMÉRICA 21:00 46 Boca Jrs. (Arg) 1 - 1 Nacional (Uru) RESUMEN Boca Jrs. (Arg) Entra: Miguel Merentiel - Sale:

12' - Sustitución Figal J.

27' - Amarilla Advíncula L.

37' - Amarilla Entra: Valdez B. - Sale: Figal J.

46' - Sustitución Entra: Advíncula L. - Sale:

47' - Sustitución Nacional (Uru) Entra: Trezza A. - Sale:

16' - Sustitución Trezza A.

45+5' - Amarilla ESTADÍSTICAS GENERALES 1.03 Goles esperados (xG)Goles esperados (xG) - el número de goles previstos de un equipo/jugador, basándose en la cantidad y calidad de los remates realizados. 0.56 65% Posesión de balón 35% 7 Remates 7 2 Remates a puerta 2 5 Remates fuera 5 4 Tiros libres 5 2 Córneres 3 0 Fueras de juego 0 7 Saques de banda 8 1 Paradas 0 6 Faltas 6 2 Tarjetas amarillas 1 71 Ataques 33 17 Ataques peligrosos 14 TITULARES Boca Jrs. (Arg) 1 Romero S. (G) 17 Advíncula L. 4 Figal J. 6 Rojo M. (C) 18 Fabra F. 36 Medina C. 5 Varela A. 8 Fernandez G. 19 Barco V. 10 Cavani E. 16 Miguel Merentiel Alineación equipo: 4 - 4 - 2 DT: () Nacional (Uru) Ichazo S. (G) 32 Lozano L. 16 Bocanegra D. 2 Polenta D. (C) 23 Baez Corradi G. 6 Rodriguez D. 15 Rodríguez Y. 5 Trezza A. 19 Zabala D. 22 Castro Irizábal G. 28 Damiani B. 29 Alineación equipo: 4 - 2 - 3 - 1 DT: () SUPLENTES Boca Jrs. (Arg) 9 Benedetto D. 42 Blondel L. 49 Campuzano J. 21 Fernandez I. 13 Garcia J. (G) 23 González D. 11 Janson L. 2 Roncaglia F. 15 Valentini N. 57 Weigandt M. 7 Zeballos E. Nacional (Uru) Almeida C. 13 Chagas Rodrigo 33 Fagundez F. 10 Gigliotti E. 9 Helguera T. 4 Martinez F. 7 Montiel M. 14 Monzeglio M. 24 Morales L. 27 Perg M. 3 Ramirez I. 11 Suarez I. (G) 25

Boca Juniors recibe a Nacional de Uruguay, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La serie está 0 a 0. ¿Podrá el Xeneize meterse en cuartos?

El conjunto de Almirón salió a jugar con un 4-3-1- 2 con Cavani y Merentiel en la ofensiva. En la mitad de cancha se pararon Pol Fernández, Varela y Barco que tuvo mucha movilidad por la izquierda, mientras que Medina se paró de enganche. El equipo montevideano comenzó con un 4-2-3-1 con Bruno Damiani de punta.

El ex PSG arrancó jugando como extremo izquierdo mientras que Merentiel se colocó por el otro sector. La primera ocasión fue del dueño de casa con la proyección de Barco al fondo, tiró un centro atrás y en el punto penal definió mordido Cavani y se fue desviado. A esa altura, el local era dueño de la pelota y manejaba los tiempos del partido.

A los 12´, Boca abrió el marcador a través de Merentiel. La jugada comenzó por la derecha con un centro de Advíncula que terminó con un cabezazo en el centro del área del ex Godoy Cruz que venció al portero Salvador Ichazo. Ese gol le trajo tranquilidad al dueño de casa pero también una distracción en el fondo que terminó padeciendo. Porque en la siguiente jugada Alfonso Trezza aprovechó la tardanza de Fabra en la marca para cabecear a quemarropa de Chiquito Romero.

Con 1 a 1, el local continuó con errores defensivos, especialmente en pelotas paradas. Porque Romero le tapó un cabezazo a Damiani ante la atenta mirada de Rojo que nada pudo hacer para evitarlo.

A esa altura, Boca había perdido la pelota, se mostró confundido y aturdido. Medina no entraba en juego como conector entre los mediocampistas y los delanteros, y Merentiel se la rebuscaba retrocediendo unos 10 metros para participar del juego. El local no tenía recursos para atacar salvo alguna corrida de Barco o alguna jugada personal del ex atacante de Defensa y Justicia. A todo esto, cuando el dueño de casa atacaba, quedaba mal parado en defensa y la visita aprovechaba la contra como arma para lastimar. Fue así como quedó Zabala mano a mano con Chiquito, pero se apuró al definir y se fue desviado.

Nota en desarrollo.