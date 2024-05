Todos somos el Flaco: la emotiva despedida a Traverso

El ídolo del automovilismo argentino Juan María Traverso fue velado en su ciudad natal, Villa Ramallo, ante aproximadamente 300 personas que se acercaron a la Parroquia Cristo Salvador para despedirse del múltiple campeón del Turismo Carretera.

Además de los cientos de seguidores que se hicieron presentes, algunas personalidades del automovilismo también le dieron el último adiós al “Flaco”. Uno de ellos fue un amigo y rival de Traverso: Óscar “Puma” Aventín, quien también fue compañero del ídolo.

“La verdad que me duele la partida del ‘Flaco’. Lo voy a extrañar porque realmente tuvimos una linda relación, y aunque muchos decían que no era fácil llevarse bien. Yo creo que si lo era, ya que era un tipo frontal. Cuando se ponía áspero decía ‘bueno, la seguimos otro día’”, relató Aventín tras la despedida del campeón.

“Es un día con tristeza, si bien sabíamos cómo estaba el ‘Flaco’ y de su enfermedad. Lo vamos a recordar por todo lo que hizo, por su forma de ser y su sinceridad, yo, personalmente, porque me enseñó muchísimo, fui compañero de equipo y me llevo los mejores recuerdos, también fuimos duros rivales. No te voy a decir que terminamos siendo amigos, pero si logramos una relación muy linda”, expresó también Omar “El Gurí” Martínez, otro de sus tantos rivales pero muy queridos compañeros que le dejó el deporte.

Otro de los que brindó sus condolencias fue el joven piloto Franco Colapinto, actualmente corriendo en Fórmula 2 con la escudería MP Motorsport: “La suerte que tuve de haberte conocido y que me hayas acompañado en una charla tan importante para mi. Único e inigualable ¡Qué descanses en paz, Flaco!”

La despedida que le hizo la ACTC en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera tuvo este domingo su nueva fecha del campeonato, esta vez en Termas de Río Hondo, y antes de la largada se llevó a cabo un minuto de silencio en honor al “Flaco” Traverso, en donde los autos se colocaron en sus puestos con un listón negro y los pilotos se agruparon de pie en la línea de salida.

También fue homenajeado antes de inicio de la jornada del Top Race. Los pilotos se agruparon en la pista del circuito para recordar a la gloria del deporte argentino.

Ganador de seis títulos en Turismo Carretera, la categoría más popular del país, con dos marcas distintas e incluso rivales entre sí, como Ford y Chevrolet, Traverso fue uno de los máximos ídolos por su personalidad y carisma, al igual que un superdotado conductor de autos de carrera.

El bonaerense culminó su trayectoria deportiva con seis títulos de TC (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999), siete de Turismo Competición 2000 (1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1995) y tres de Top Race (1998, 1999, 2003), entre otros pergaminos que le valieron durante décadas la admiración y el respeto de su pares dentro y fuera de las pistas.

"Se fue un gran ídolo. La ACTC expresa un profundo pesar por la muerte de Juan María Traverso, el ídolo que trascendió al automovilismo. Siempre... siempre recordaremos al ´Flaco´ de Ramallo. Que en paz descanse", escribió la Asociación de Corredores de Turismo Carretera en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).