El susto de Gastón Mazzacane: su auto ardió en llamas y se salvó de milagro

Gastón Mazzacane, expiloto de Fórmula 1 y actual corredor en el Turismo Carretera, protagonizó un impactante accidente durante la última carrera, que puso en riesgo a una veintena de pilotos.

El corredor, que en ese momento ocupaba la posición 25, sufrió una falla técnica en su vehículo, lo que provocó que el auto ardiera en llamas y quedara inmóvil en el medio de la pista, generando una situación de alto peligro para los 25 autos que venían detrás.

💥¡Así fue el momento donde el auto de Gastón Mazzacane empezó a prenderse fuego!



🚨Afortunadamente pudo parar el auto sobre la pista y poder salir por sus propios medios.#TCenBuenosAires pic.twitter.com/xiE6TP9qsO — Carburando (@CarburandoTV) August 18, 2024

Afortunadamente, la rápida neutralización de la carrera y la reacción inmediata de los pilotos evitaron consecuencias más graves. Según fuentes oficiales, Mazzacane se encuentra en buen estado de salud, aunque sufrió la inhalación de gases debido al incendio en su vehículo. "No me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes", relató Mazzacane en diálogo con la TV Pública.

Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir. Sabía que había autos atrás, pero ellos lo estaban viendo", añadió.

"Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro. Muy bien porque lo vienen viendo. Hubo tiempo para prever. Fue un rescate rápido", aclaró. "Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto", explicó el expiloto de Fórmula 1.

La carrera, que se reanudó tras el accidente, terminó con la victoria de Juan Martín Trucco, quien celebró su primer triunfo en más de 200 carreras a bordo de su Dodge Challenger de nueva generación. Completaron el podio Julián Santero, al mando de un Ford Mustang, y Agustín Canapino, quien regresó al Turismo Carretera tras su sorpresiva salida de la IndyCar, a bordo de un Chevrolet.

Julián Santero y once más a la Copa de Oro

Además del piloto mendocino Julián Santero, ganador de la etapa regular, los otros clasificados a la Copa de Oro son Mauricio Lambiris (Ford Mustang) Diego Ciantini (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Ford Mustang), Marcos Quijada (Chevolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang), Esteban Gini (Toyota Camry), Juan Bautista DeBenedictis (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Ricaro Risatti (Chevrolet Camaro), Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

Estos competidores pelearán por la corona en las últimas cinco fechas. El que más puntos sume de ellos será el campeón.