El Ruso Rodríguez se despidió de los hinchas de Godoy Cruz con un emotivo posteo

Diego Rodríguez confirmó lo que ya era un secreto a voces. Se despidió con un emotivo posteo y de esta forma, Godoy Cruz se queda sin arquero titular y sin capitán para el 2024.

No es fácil soltar un lugar donde uno fue muy feliz, pero en este momento, por temas personales, toca decir hasta luego. Llegué con mucha ilusión y un mensaje claro que pedía: 'tenemos que mantener al Tomba en Primera División'. Hoy, a menos de dos años de ese dicho, celebramos haber clasificado a la Copa Libertadores", expresó el Ruso en sus redes sociales.

"Un mensaje especial a los hinchas que siempre nos acompañaron y alentaron en cada partido. Gracias Gato por la huella que dejaste en mí. Sos un gran ser humano, con un corazón enorme. Nada en el club sería lo mismo sin vos", amplió el guardameta.

"Gracias Mendoza por el respecto y el amor que me brindaron en estos años. Nunca voy a olvidar este tiempo vivido, parte de mi corazón se queda con ustedes", finaliza la carta del ahora ex Godoy Cruz, aunque en la misma publicación aclaró: "Antes de que finalice la Copa de la Liga, ya le había comunicado mi decisión de no continuar por motivos personales al cuerpo técnico y a los dirigentes".

Ahora Godoy Cruz busca su reemplazante. La llegada de Petroli (con reciente paso por Estudiantes de Río Cuarto) se complicó, ya que en el medio apareció Colón de Santa Fe e hizo una interesante propuesta. Por otra parte, se sigue en negociaciones con el portero Gastón Chila Gómez, quien no será tenido en cuenta en Racing.