El Lechuga Alfaro cerró una puerta y abre otra

Tras haber renunciado el último viernes, Gustavo Alfaro se despidió en redes sociales de la Selección de Costa Rica y todo indica que en las próximas horas será presentado como el reemplazante de Daniel Garnero en Paraguay.

El DT argentino, que limitó los comentarios en el posteo, agradeció y reconoció que "fue un verdadero placer". Además, les respondió a quienes cuestionaron su decisión: "Viviré con las consecuencias".

Alfaro ejecutó la cláusula de rescisión, a través de la Federación Paraguaya de Fútbol, tras nueves meses en el cargo que incluyó una participación en la Copa América 2024, donde empató 0-0 con Brasil pero no superó la fase de grupos.

"Me toca hoy la difícil decisión de cerrar un proyecto. Por lo general, en el fútbol, las decisiones son en sentido contrario. Suelen ser los dirigentes quienes interrumpen un proceso, no los entrenadores", comenzó. Y agregó: "Más allá que las razones de esta decisión son diversas, mi intención no solo es comunicarla, sino agradecerles a todas las personas que durante estos más de nueve meses, nos permitieron realizar nuestro trabajo".

Lo cierto es que su salida de Costa Rica provocó cientos de enojos en los usuarios costarricenses. El Lechuga asumirá el viernes en Paraguay.

"Muchas gracias por todo..., fue un verdadero placer"



Luego de dar las gracias, hizo una interesante definición del puesto de DT: "Siempre digo que los entrenadores somos como inquilinos rentando un apartamento, en este caso, la Selección, y si somos buenos inquilinos vamos a devolver el apartamento en mejores condiciones que lo recibimos". Además, aseguró que dejaron "una cantidad de información importante para quien nos suceda pueda conocer rápidamente el estado de formas y condición de estos jugadores".

Por último, le respondió a aquellos que lo cuestionaron por haber decidido irse en medio del proyecto: "Las vueltas del fútbol a veces nos colocan ante este tipo de encrucijadas. Albert Camus decía que la vida es la suma de todas las decisiones. Pues bien, estas son las mías. Y como tal, uno siempre vive con las consecuencias de lo que sus decisiones generan. Como siempre lo he hecho a lo largo de mis 32 años de profesión, viviré con las mías".