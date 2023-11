El guiño de Scaloni a su goleador europeo y los titulares contra Brasil

Tras la primera derrota de los campeones del mundo contra Uruguay, Lionel Scaloni manifestó en conferencia de prensa que ya tiene el equipo para enfrentar a Brasil por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

"El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se lo dije a los jugadores. Di María tiene la posibilidad como el resto de sus compañeros. La idea es tocar el equipo, pero no mucho", declaró el oriundo de Pujato.

Ante la posibilidad de que Lautaro Martínez ingrese al once titular, la sequía goleadora del delantero con la camiseta de Argentina hace que la decisión sea cuestionada por el periodismo. Sin embargo, el entrenador defendió a su jugador y afirmó que "es una estadística relativa".

"En el Mundial metió un penal importante. Ante Curazao en un amistoso tuvo chances de hacerlo. No le tocó, es relativo. Luego le dí descanso contra Australia e Indonesia. Tiene gol, en su club la mete, lo mismo Julián (Álvarez). No me preocupa. Hay que decidir", remarcó.

En busca de revancha luego del traspié con los uruguayos, Scaloni argumentó que "somos los primeros en querer recuperarnos. El equipo más allá que no hizo un buen partido, nunca dejó de intentar y querer empatar. El equipo compitió y eso me deja partido. Tenemos por delante un gran rival, difícil y duro", sentenció el DT de la Selección argentina.