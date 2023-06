El día que a Diego (y a todos los argentinos) le cortaron las piernas

Hace 29 años, Diego Armando Maradona era expulsado del Mundial 1994 en Estados Unidos (dos días después de la victoria ante Nigeria 2-1, último partido del Diez con la camiseta de la Selección argentina), tras una prueba de doping que marcó positivo en efedrina. Un caso que hasta el día de la fecha sigue generando suspicacias, producto de la relación entre FIFA y AFA.

Quien se expresó al respecto de todas las irregularidades del caso, fue Daniel Bolotnicoff, por aquel entonces representante de Maradona, dejando entrever que a Diego y a todo el plantel lo perjudicaron. "AFA estaba alineada con la FIFA", comentó en diálogo con Infobae.

Hagamos memoria. La historia indica que Daniel Cerrini, personal trainer de Maradona, compró mal unas pastillas de venta libre para adelgazar que tenían efedrina, componente ilegal en el fútbol. Tenía que comprar un medicamento denominado Ripped Fast, pero compró Ripped Fuel, que contiene pseudoefedrina.

Contraprueba

Como cada vez que se da un caso de doping positivo, se realiza una contraprueba, para ver si trató de un error. A Los Angeles (lugar en cuestión) viajaron cuatro representantes de la AFA: Bolotnicoff, Roberto Peidró (segundo médico del plantel), Santiago Agricol de Bianchetti (abogado de la AFA) y David Pintado (dirigente de River).

Al llegar, "en el momento de la contraprueba había un cartelito en el frasco. No parecía una irregularidad, no es que estaba adulterado, pero ese cartelito no debía estar allí. Entonces nosotros pedimos un cuarto intermedio y pensábamos mantenerlo para que fuera largo para después poder anular todo el procedimiento. Fuimos a una habitación y a los veinte minutos nos dijeron 'vengan, no se acepta el cuarto intermedio, y esto se va a resolver ahora'", recordó Bolotnicoff.

Tras el regreso a Dallas para intentar pelear una anulación de la prueba producto de ese escrito en el frasco que no debía estar allí, el representante de D10s amplió: "Me voy a verlo a Grondona y le pido el acta de suspensión de Diego para apelarla, para meter un recurso, y ahí Grondona me dice que no, que no hay ninguna suspensión. '¿Cómo que no hay ninguna suspensión?', le pregunté, y me dijo 'no, yo lo retiré del equipo'", para que Argentina no fuera sancionada. Pero, "como dijo Diego, nos cortaron las piernas a todos, porque no podíamos hacer nada", detalló.

"La AFA se alineó a la oficialidad, para decirlo con claridad. Era la AFA, la FIFA, y nosotros, tratando de defender al jugador. Terminó, evidentemente, negociando con la FIFA de que si no había discusión y lo retiraba a Diego, no pasaba nada. Evidentemente, negoció eso", sentenció Bolotnicoff.

La versión de Cherquis Bialo