El Ciclón tuvo un buen provecho con los Calamares en Saavedra

San Lorenzo de Almagro logró su segundo triunfo consecutivo en el torneo de Liga Profesional. Derrotó 2 a 1 a Platense en Vicente López y ratificó la levantada que tuvo luego de haberse quedado afuera de la Copa Libertadores.

Sufrida, pero justificada por lo realizado en buen parte del complemento. Sufrida decimos, por el cabezazo de Mateo Pellegrino dio en el travesaño en el primer tiempo y otro que se estrelló en el poste izquierdo en el segundo.

Iván Leguizamón había abierto la cuenta de penal para el Ciclón y Mateo Pellegrino había igualado del mismo modo para los locales. El desnivel llegó a los 64 minutos cuando desde fuera del área Elián Irala clavó un derechazo formidable al lado del poste derecho del arco de Cozzani.

De allí en más, Platense, que no ha podido construir una localía fuerte (lleva cuatro partidos sin ganar en su cancha de los cuales perdió tres) echó el resto. Entraron Schor y Baldasarra para abrir el juego por las puntas y Ronaldo Martínez para armar una doble punta de lanza con Pellegrino. Pero le faltaron luces al Calamar. El Ciclón pudo haber aumentado a través de Cuello y Vombergar.

El Matador dio el golpe en Patricios

Tigre superó 2-0 a Huracán como visitante en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 13 de la Liga Profesional con los goles del paraguayo Blas Armoa y Florián Monzón.

El Matador encontró la ventaja en una contra en la que Lucas Carrizo se equivocó, Gonzalo Maroni habilitó con un gran cabezazo y Armoa definió de manera exquisita para vencer a Hernán Galíndez.

En la segunda parte, el Globo fue a buscarlo pero no encontró la claridad: pese a la gran posesión, no inquietó a Felipe Zenobio y no estuvo cerca de empatar.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez ganó dos partidos al hilo por primera vez en lo que va de 2024 y le sacó cuatro puntos a Central Córdoba en la lucha por no descender por tabla anual. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka perdieron la punta y quedaron a tres unidades del líder Vélez.