Denunciaron a David Nalbandian por acoso y espionaje a su expareja

David Nalbandian enfrenta una denuncia por acoso y hostigamiento presentada por su expareja, Araceli Torrado. La acusación incluye llamadas insistentes, la instalación de una cámara oculta en el ventiluz de la habitación de Torrado y la solicitud de información confidencial a la seguridad para saber sus movimientos.

La relación de la pareja había terminado cuando Torrado se mudó a un departamento que Nalbandian ayudó a alquilar. Según la denunciante, en una visita posterior al departamento, Nalbandian instaló una cámara en el ventiluz de su habitación, sin que ella lo supiera.

Torrado notó un brillo extraño en el ventiluz en junio de este año y descubrió la presencia de la cámara, que estaba controlada por wifi y apuntaba a su cama.

En una conversación posterior, Nalbandian habría admitido la instalación del dispositivo, pero afirmó que no pudo ver ninguna imagen debido a problemas técnicos. La cámara fue llevada a la Justicia, pero al no tener las claves de acceso, no se puede constatar si se emitieron o no imágenes.

La fiscalía N18 de la Ciudad de Buenos Aires decidió archivar el caso, argumentando que las llamadas y la instalación de la cámara no constituían un delito. Esta decisión fue confirmada por la fiscalía de Cámara el 9 de septiembre pasado, que dejó abierta la posibilidad de que la defensa de Torrado presente pruebas de que efectivamente el extenista tuvo acceso a grabaciones.

El abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte, afirmó que tienen pruebas de que Nalbandian espió a su expareja, alegando que "nosotros tenemos elementos para sostener que Nalbandian utilizó esa cámara para ver imágenes en forma remota". También solicitó una orden de restricción de acercamiento, argumentando que el oriundo de Unquillo no reconoce límites.