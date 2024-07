De Paul dio su punto de vista tras el video de Enzo Fernández

Rodrigo De Paul salió, en las últimas horas, a defender a su compañero Enzo Fernández, quien se encuentra en el centro de una tormenta mediática luego de que se viralizara un video en el que se cantaba una polémica canción contra Francia.

El incidente, que recorrió el mundo de las redes, ocurrió durante las celebraciones del bicampeonato de la Copa América, transmitido en vivo a través de la cuenta de Instagram de Fernández.

El conflicto también ha involucrado a la Federación Francesa de Fútbol, el Gobierno de Javier Milei, la dirigencia del Chelsea, compañeros europeos de Enzo, y al entrenador Javier Mascherano, quien se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Sub-23.

El episodio se originó debido a las burlas sobre los orígenes africanos de muchos jugadores franceses, una tensión que se remonta al Mundial de Rusia 2018 y que alcanzó su clímax en la final de Qatar 2022. En el video, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández aparecen entonando: "Juegan en Francia pero son todos de Angola...", antes de que Fernández cortara la transmisión.

"Hay un poco de malicia de querer ponerlo a Enzo (Fernández) en un lugar que nada que ver"



"Hay un poco de malicia de querer ponerlo a Enzo (Fernández) en un lugar que nada que ver"

De Paul bancó al 5 de Argentina: "Si un compañero se sintió ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social".

"Nosotros no desprestigiamos a los demás. Leo (Messi) nos dijo después de la final que nadie cargue porque él entiende la situación. Ahora están con el tema de Enzo y toda esa gilada, y que no se hable de lo realmente importante que fue la Copa América", explicó De Paul en una entrevista en Olga.

Cabe destacar que Enzo Fernández tuvo que escribir un comunicado para pedir disculpas públicas por el video que se viralizó.

De Paul también reflexionó sobre el contexto de las canciones de cancha: "Pasa que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Se puede entender por la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares... Si alguna persona o un compañero de Enzo se sintió ofendido, como sucedió, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social".

🗣️🇦🇷 Rodrigo De Paul, sobre lo sucedido con los cánticos en el micro y Enzo Fernández:



"Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo y que no le guste.



Pero yo creo que si algún... pic.twitter.com/yt7PqKDYDW — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 18, 2024

La situación ha escalado hasta el punto en que la FIFA abrió una investigación, y el Chelsea inició un "procedimiento disciplinario interno". Sobre esto, De Paul comentó: "Creo que hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que nada que ver. Es como hacer un poco de leña del árbol caído".

En sus declaraciones, De Paul instó a manejar estos asuntos de manera más directa y privada: "Si vos tenés relación, lo llamás y se corta ahí. Dejar de seguir me parece que es al pedo, no hacer tanto show. Obviamente, en defensa de Enzo, la canción es porque estaba ahí, porque la gente la canta". Con esto, el mediocampista de Atlético de Madrid cerró su defensa, esperando que la situación se resuelva de la mejor manera posible para su compañero y amigo.