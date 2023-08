Daniel Oldrá: un entrenador simple y sin secretos

Daniel Oldrá es una especie en peligro de extinción. Sencillez absoluta. Alejado de los flashes, hace una vida común en su Godoy Cruz natal y responde sin problemas a cada una de las preguntas que le realizan. Como si fuera poco, a menos de 48 horas del debut del Tomba en la Copa de la Liga, tampoco escondió el 11 inicial, algo que prácticamente ningún entrenador hace público.

"El equipo para el viernes (ante Defensa y Justicia) será muy parecido al del torneo pasado. El Ruso (Rodríguez) en el arco. Arce, Barrios, Rasmussen y Galdames en la defensa, Leyes y Andrada en el doble cinco, Fernández, López Muñoz, Conechny; y Salomón Rodríguez", adelantó el Gato en diálogo con el programa radial Estación Godoy Cruz (miércoles de 17 a 19 por Ciudadano News 91.7 FM).

Oldrá, en una extensa charla, también se refirió al poco tiempo de descanso que han tenido sus futbolistas: "No hay que olvidarse que el plantel comenzó a entrenar el 1 de noviembre del 2022, solo con un parate para las fiestas de fin de año. Tuvimos un trajín de muchos partidos entre el campeonato y la Copa Argentina. En el medio hubo lesiones. Fue un semestre difícil y los chicos han tenido poco tiempo para descansar".

De todas maneras, confiesa que el balance del último torneo "es bueno. El equipo estuvo a la altura y jugó grandes partidos. Se mostró un Godoy Cruz con carácter y que salió a jugar de igual a igual en cualquier cancha. Ahora intentaremos mantenerlo en la Copa de la Liga”.

En lo que respecta al actual mercado de pases, Oldrá no oculta los problemas de la economía del país y lo difícil de incorporar a nuevos futbolistas: "No está fácil el mercado. Hay jugadores por los cuáles se siguen haciendo gestiones y estamos alertas hasta el cierre del libro (30 de agosto). Desde ya que el mejor refuerzo es haber mantenido la base del plantel anterior. Si bien se fue Gonzalo (Abrego), tenía miedo de que se nos fueran tres o cuatro futbolistas más. De hecho, preguntaron por varios".

Siguiendo con la salida de Abrego, amplió: "Nos daba mucho fútbol y es una gran baja. Vamos a tratar con Leyes y Andrada en el medio que no se note su ausencia, aunque también tenemos otras variantes y dependerá de los rivales de turno la forma de jugar. Si hay algo para destacar, es que encontramos una forma de juego y eso lo valoro mucho”.

En el medio de la entrevista, y pensando en 2024, se le consultó por las sensaciones de volver al Feliciano Gambarte, a lo que Oldrá remarcó: "Es el sueño de todos los que amamos al club. Sinceramente, me hubiera encantado jugar en primera división en el Gambarte, algo que ya es imposible. Veré si me toca como entrenador, aunque me gustaría estar del otro lado, para poder ver las caras de todos los hinchas y disfrutar de ese momento".

Finalmente, Don Gato y su pandilla se animan a soñar con una actuación superior al anterior certamen y por qué no, pelear por el título: "Intentaremos hacer el mejor torneo posible y trataremos de meternos en los cuartos de final. Después de eso, será un mano a mano y puede pasar cualquier cosa. Además, llegar a esas instancias nos permitirá, seguramente, volver a jugar una copa internacional”.

Godoy Cruz debutará el próximo viernes a las 16.30 en condición de visitante ante Defensa y Justicia, en la primera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga. Con el equipo confirmado por el Gato, habrá que ver qué propone Julio Vaccari, ya que el Halcón de Varela jugará luego por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Botafogo, por lo cual podría cuidar a algunas de sus piezas titulares.

En lo que respecta al mercado de pases, son dos las caras nuevas hasta el momento. El lateral derecho Manuel Guillén (proveniente de la reserva de River) y el volante Enzo Gaggi, que llega libre luego de su último paso por el Volos de Grecia.