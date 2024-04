Atención: se conoció el audio del VAR cuando se anuló el gol de River

Boca Juniors se quedó con el Superclásico del fútbol argentino al superar por 3 a 2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y accedió a la semifinal de la Copa de la Liga. La polémica por el gol anulado a los Millonarios sigue generando dudas y ahora se conoció el audio del VAR.

Mediante las redes sociales del ente organizador del torneo, se divulgó el audio de la comunicación entre el VAR y el cuerpo arbitral. Allí se puede advertir la complejidad de la decisión, con pedido de múltiples cámaras para poder asistirse.

En un córner a favor de River, al inicio del segundo tiempo, Pol Fernández cabeceó para despejar la pelota en el área chica, rebotó en Cristian Lema hacia el arco y se le metió al arquero Sergio Romero, quien tuvo un reflejo notable para sacar la pelota.

El árbitro del partido, Yael Falcón Pérez, estaba cerca de la jugada y cobró gol. El mismo criterio utilizó Juan Pablo Belatti, el asistente 1°. “Es gol, es gol, la saca de adentro”, se le escucha decir al juez de línea en el diálogo. “Dio gol, la saca de adentro”, responde Gastón Suárez, quien cumplió funciones como AVAR.

Sin embargo, el VAR, a cargo de Jorge Baliño, analizó la jugada y dictaminó que la pelota no había entrado en su totalidad. Luego de la revisión, que demoró varios minutos, el cuerpo de la asistencia virtual determinó que la pelota no ingresó en su totalidad e invalidó el tanto que hubiera puesto en ventaja al conjunto de Martín Demichelis.

“Para mí no entró”, sostiene en primera instancia Baliño. Ante la insistencia del árbitro principal, responde el AVAR: “Tranquilo Yael, la estamos mirando. Es dura”. Para, luego de la revisión, concluir: “Yael, para nosotros no es gol. El balón no ingresa totalmente”, por lo que el árbitro finalmente decidió no convalidar el gol.