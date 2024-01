¿Dan los tiempos? Independiente Rivadavia quiere debutar en el Gargantini

El reloj corre implacable para Independiente Rivadavia, que se encuentra inmerso en una carrera contra el tiempo para tener listo el estadio Bautista Gargantini de cara al debut en la Copa de la Liga Profesional, a menos de tres semanas de distancia. El anhelo de jugar como locales en su cancha es evidente, y la dirigencia del club trabaja incansablemente para cumplir con este objetivo.

El vicepresidente azul, Agustín Vila, expresó en una entrevista con Radio Nihuil la importancia de completar las obras a tiempo: "Tenemos que llegar con las obras porque todos saben cuáles son las condiciones si no llegamos y creo que haber llegado a Primera y tener que hacer de locales en otra provincia no es lo que esperan todos los hinchas de Independiente. Queremos jugar en Primera, en nuestra cancha y sabemos que el Malvinas, que es la única alternativa, no está en condiciones para jugar. Vamos a hacer el esfuerzo y las obras para que eso suceda".

A través de las redes sociales del club del Parque General San Martín, se ha documentado la evolución de las obras, mostrando el compromiso de la dirigencia por tener el estadio en condiciones óptimas. Entre las mejoras planificadas se encuentran el vestuario visitante, el vestuario del cuerpo técnico, la zona de prensa y el portón de ingreso al campo de juego. Además, se lleva a cabo el resembrado del césped y la mejora del banco de suplentes.

Con el encuentro ante Independiente de Avellaneda programado para el sábado 27 o domingo 28, el equipo mendocino enfrenta el desafío de convertir su hogar en un escenario listo para la acción. ¿Llegará?