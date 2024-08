Dalma Maradona le hizo un caño a Manuel Adorni

Dalma Maradona, hija del "10", tildó al vocero presidencial de "muppet" `porque es "una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene un pensamiento propio... Es el vocero de alguien, no puede decir lo que piensa él".

"Hace un paso de comedia de hacer que se olvida, horriblemente actuado, y cuando le dicen 'Maradona' dice: '¿quién?'. Mirá, te voy a decir una cosa: te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos te hacés el boludo diciendo que no la conocés", remarcó Dalma.

En ese sentido, destacó que "deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que no podés negar. Sí, obviamente, te podés hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero no sé a qué va con esto. La verdad, es un muppet", afirmó.

🗣️⚽ "CLARAMENTE ESTE CHISTE LO HACE AHORA PORQUE MI PAPÁ NO ESTÁ VIVO"



Dalma Maradona salió al cruce del comentario de Manuel Adorni en conferencia de prensa, donde recordó a los deportistas zurdos de la historia argentina y ninguneó a Diego Armando.



Ante esto, "la hija del... pic.twitter.com/e76r3Yx4Li — Diario La Capital (@lacapital) August 13, 2024

También el legendario preparador físico Fernando Signorini liquidó al vocero presidencial Manuel Adorni por ningunear a Diego Maradona en un homenaje que realizó a personajes zurdos en el Día Internacional del Zurdo durante su habitual conferencia de prensa.

"Vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio", lanzó el Profe Signorini.

Desde Casa Rosada, el vocero concluyó su exposición destacando a distintos deportistas y músicos argentinos zurdo y llamativamente se olvidó mencionar a mejor futbolista de todos los tiempos.

La omisión generó la rápida reacción de los periodistas acreditados quien nombraron al campeón del Mundial 1986. "Ah, era zurdo, sí, era zurdo", respondió Adorni en lo que fue interpretado como una chicana.

En el Gobierno y en buena parte de la derecha la figura de Maradona es cuestionada por su adhesión al peronismo y al gobierno de Cristina Kirchner y por su defensa a los derechos humanos y a la justicia social. La actitud de Adorni generó el repudio de distintos sectores, actores de la sociedad y en las redes sociales, que en buena parte reaccionaron con enojo por el ninguneo a un ídolo como Maradona.