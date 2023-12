Cómo quedaron los cruces para la Copa Argentina 2024

Este martes se sorteó la duodécima edición de la Copa Argentina, certamen que tiene a Estudiantes de La Plata como campeón vigente. En esta oportunidad, se tomó la decisión de que los principales clásicos del fútbol argentino sólo se puedan dar en la final. En esta nota, cómo quedó el cuadro.

En el predio de la AFA, se llevó a cabo el sorteo con los 64 equipos participantes. Entre los duelos más destacados se encuentran: Boca vs. Central Norte de Salta, River vs. Excursionistas, San Lorenzo vs. Independiente de Chivilcoy, Independiente de Avellaneda vs. Laferrere y Racing vs. San Martín de Burzaco.

Mientras que, en lo que respecta a la Zona Cuyo, habrá uno de los clásicos más atractivos: Godoy Cruz se medirá con San Martín de San Juan. Un duelo que no se da desde que el elenco sanjuanino perdió la categoría en la temporada 2018/2019.

Así quedó el cuadro completo