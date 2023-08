Carlos Tevez: "Conmigo van a jugar los..."

Carlos Tevez tuvo su primera conferencia de prensa como entrenador de Independiente de Avellaneda, club que está en una apremiante situación, tanto desde lo económico como lo deportivo, en donde peligra su lugar en la máxima división del fútbol argentino. A continuación, repasamos sus principales declaraciones, en donde se destaca que "conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza".

"Independiente es un grande, me motiva eso. Va para adelante. Pongo en juego mi carrera de entrenador en 13 partidos. Les dije a los muchachos que creo en ellos y en mi capacidad", expresó el Apache.

En otro pasaje de la conferencia, comentó que "acá yo no estoy de joda, pongo mi apellido, acá vamos al piso todos juntos. Me tocó a mí porque tengo huevos para agarrar, es lo más importante que tiene que entender el hincha. No vengo a ganar plata, a nada. Si lo quieren tomar así, bien. Si no, no es culpa mía. Verán dentro de la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo".

Y agregó: "Me parece que es muy importante el desafío que tenemos como grupo y plantel, confío plenamente en estos jugadores. Sé dónde me meto, tenemos 13 finales. Hay que sacarse los zapatos de baile, empezar a correr, tirarse de cabeza, y la impronta de jugar bien al fútbol. Vamos a ir encontrándolo de a poco".

Además, se refirió a un refuerzo que para él sería fundamental: Carlos Izquierdoz. "Cali es mi prioridad. Necesitamos jugadores que vengan a ponerse la camiseta y se tire de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan el fútbol argentino. Depende de la familia, estoy contento y conforme con lo que hablé con él".

Finalmente, resaltó que el plantel actual "está golpeado como los hinchas de Independiente. La charla que tuvimos todos juntos con la dirigencia fue muy buena. Empieza un progreso. Pedí unión porque de esto se sale todos juntos. Yo no soy el salvador, si no tenemos al hincha, jugador y dirigencia encaminada... Yo no soy nadie para salvar a un club tan grande como Independiente".