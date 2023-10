Boca vs. Estudiantes por la Copa de la Liga 2023: día, hora, TV y árbitro

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata abren la fecha 11 de la Copa de la Liga 2023, encuentro que significará la despedida del Xeneize ante su público antes del viaje a Río de Janeiro para la gran final de la Copa Libertadores.

Día, hora, TV y árbitro

El duelo entre el Xeneize y el Pincha será este sábado 28 de octubre desde las 19.00 en La Bombonera. Contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TNT Sports.

Cómo llegan

Boca y Estudiantes no atraviesan el mejor momento en la Copa de la Liga. De hecho, están lejos de los puestos de clasificación. Sin embargo, Boca tiene la excusa perfecta: la final de la Copa Libertadores de América ante Fluminense que será el 4 de noviembre.

Es muy probable que Almirón ponga mayoría de titulares para darle rodaje a su equipo, aunque no se descartan algunos futbolistas que por lo general no están en el equipo inicial. Por otra parte, no estarán Marcos Rojo y Darío Benedetto, ambos con molestias físicas.

El Pincha tiene todavía la Copa Argentina como sueño de campeonar, está en instancias de semifinales, donde justamente deberá enfrentar a Boca.

Probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Vicente Taborda o Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Franco Zapiola, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui; Benjamín Rollheiser, Mauro Boselli y José Sosa. DT: Eduardo Domínguez.