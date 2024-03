¡Boca volvió a la victoria con tres goles de Cavani!

La Bombonera se vistió de gala para la noche consagratoria de Edinson Cavani. El delantero de 37 años marcó tres goles para darle la victoria a Boca Juniors por 3 a 2 frente a Belgrano de Córdoba que habia abierto el marcador por intermedio de Lucas Passerini.

El director técnico Diego Martínez quedó conforme con el equipo inicial que empató en uno con River Plate en el Superclásico. Por este motivo, repitió nueve de los once, ya que Cristian Lema y Equi Fernández no estuvieron por sendas lesiones y le dejaron sus lugares a Nicolás Valentini y Jorman Campuzano.

Lo que cambió de un partido a otro fue el sistema de juego, ya que el entrenador boquense dispuso de un 4-1-3-2 inicial.

Porque con el ingreso del colombiano como volante central, se pararon delante de él Jabes Saralegui, Cristian Medina y Kevin Zenón para abastecer a los delanteros Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por el lado del conjunto cordobés, el técnico Guillermo Farré hizo dos cambios con relación al equipo que empató en dos con Talleres en el clásico de Córdoba: Francisco Facello y Matías García por Barinaga y Reyna.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani que ya van a venir”, fue el cántico previo a la salida de los 22 protagonistas y la terna arbitral comandada por Nazareno Araza. Fue un mimo de los boquenses para el delantero uruguayo que llegaba sin convertir en este 2024. Al mismo tiempo que ovacionaban a Cavani, en la cabecera local se desplegó una bandera con el escudo xeneize con la frase que emuló en algún momento Juan Román Riquelme, presidente de la institución de Brandsen 805: “Nací bostero, gracias a mi papá, me voy a morir bostero como todos ustedes”.

En lo futbolístico, el juego arrancó de ida y vuelta. El dueño de casa tomó la iniciativa pero Belgrano no se quedó atrás y le jugó de igual a igual. A los 3´, Saralegui se proyectó por la derecha, tiró un centro atrás y Merentiel la agarró mordida y la mandó afuera.

Por su parte, el Pirata comenzó saliendo del fondo con pelota dominada, mientras el local ejerció presión constante para recuperarla. Tuvo varios intentos, hasta que decidió jugar al pelotazo para no arriesgar tanto.

No obstante, el Xeneize arrancó con mucha intensidad, con la idea de no dejarlo pensar a su rival. Saralegui tuvo mucha movilidad de un costado al otro para no estancarse en algún lugar de la cancha. Pero no contó con participación de Zenon, quién había arrancado muy bien este 2024 y se fue desinflando con el correr de los partidos.

A los 12´, un error de Campuzano al entregar una pelota dividida hacia medio le permitió a González Metilli definir cruzado ante la salida de Chiquito Romero que no dio rebote. En la siguiente jugada, Saralegui disparó en la puerta de la medialuna y se fue cerca del palo izquierdo de Manuel Losada.

El primer cuarto de hora fue muy movido, con situaciones de gol para ambos equipos, con mucha intensidad, de ida y vuelta pero con falta de eficacia de sus delanteros. Hasta que a los 20´, Belgrano aprovechó un error defensivo de Advincula que le permitió a Lucas Passerini poner el 1 a 0, frente a la floja reacción de la última línea local.

A partir del primer tanto, se escuchó desde los cuatro costados de la Bombonera el famoso “movete Xeneize, movete, deja de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder” entonado por el público local para levantar a sus jugadores. Acto seguido, Cavani tuvo su primera ocasión clara de gol con un cabezazo certero que sacó Losada al córner.

Con el 1 a 0 a favor, el equipo de Farré perdió la pelota. Boca se mostró desesperado para ir en busca del empate pero no contó con una idea clara de juego y empezaron las imprecisiones de sus futbolistas. Advincula, Campuzano, Blanco, Medina no estaban fino a la hora del primer pase, a Cavani no le llegaba la pelota, Merentiel tuvo que bajar hasta la mitad de cancha para entrar en juego y además, el mediocampista colombiano se ganó el cartón amarillo por una falta en la puerta de la medialuna, tiro libre que ejecuto Matías García a las manos de Romero.

Nada le salió bien a Boca en los últimos minutos para llegar a la igualdad. Terminó mejor parado y armado Belgrano que se fue al vestuario con un resultado a favor, merecido por el planteo inteligente que hizo en la primera parte.

En el entretiempo no hubo modificaciones de nombres, se mantuvieron los mismos protagonistas. Pero sí cambió la tónica del primer tiempo, porque el local jugó en campo rival sin una idea clara, a los ponchazos, mientras tanto Belgrano esperó en su campo de juego para apelar al contragolpe.

A los 55´, Martínez movió el banco de suplentes. Se retiraron Advincula y Saralegui, ingresaron Lucas Blondel y Luca Langoni. De a poco empezaron a caer las chances de gol para el local. Primero probó Zenon con un disparo a distancia que se fue desviado. Y cinco minutos más tarde, Medina ingresó al área y fue tomado de la camiseta por Santiago Logo. El árbitro Araza marcó penal para el local y acertó en la decisión. Cavani se hizo cargo y gritó su primer tanto en la Copa de la Liga.

Con el 1 a 1, la gente levantó y arengó a sus jugadores. Empezaron a caer los aplausos desde los cuatro costados del estadio y Boca se adueñó de la pelota. Pero Belgrano no se quedó atrás, atacó con muchos jugadores cada vez que atravesaba la mitad de cancha.

En la visita, ingresó silbado Matías Suarez, ex River, por González Metilli, Facundo Lencioni en lugar de García y Matias Marin por Esteban Rolón. En Boca, Merentiel le dejó su lugar a Darío Benedetto. Y en la siguiente jugada, definición magistral de Cavani por encima de Losada para el 2 a 1. A falta de diez minutos para el final, Boca agarró mal parada a la defensa cordobesa, y otra vez del atacante de Salto para definir con derecha en el área chica y dejar sin reacción a Losada.

Sobre el final, el Pirata descontó a través de un tiro libre del recién ingresado Marin que se le metió por el palo derecho del ex golero de la selección argentina y trajo alguna inquietud hasta el final. Pero no hubo tiempo para más.

El local volvió al triunfo luego de tres partidos. Además, la frutilla del postre fue la noche consagratoria de Cavani que convirtió tres goles, rompió una racha de cinco meses sin poder gritar un gol y se llevó la pelota del partido, aplaudido por todo el estadio y saludado por sus compañeros.