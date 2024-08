Batalla y una mancha más en el descolorido presente de San Lorenzo

Luego de la eliminación por Copa Argentina, la Copa Libertadores y el mal presente en la Liga Profesional, San Lorenzo continúa sumando escándalos. Después de la violencia que sufrieron los hinchas en Brasil, la vuelta frustrada de Augusto Batalla fue la frutilla amarga de un postre que huele a rancio.

El arquero apuntó contra la dirigencia por la presunta falta de interés, mientras que desde el club salieron a responderle y lo acusaron de estar haciendo "política".

A casi ocho meses de la asunción, la actual gestión se vio envuelta en varias polémicas.

La sorpresiva salida de Ruben Darío Insua, los refuerzos de avanzada edad que llegaron a la Reserva, la escandalosa venida de Matías Reali, la demora en la habilitación de los refuerzos, la transacción de Adam Bareiro a River, la venta de Agustín Martegani a Boca y los dardos entre Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza que desencadenaron en el punto final del Gordo como responsable del fútbol profesional.

Las flojas actuaciones de Facundo Altamirano en las últimas fechas llevaron a que los directivos se interesaran otra vez en la posibilidad del retorno de Augusto Batalla.

"Hace diez días más o menos surgió lo de San Lorenzo, donde yo le abrí el teléfono, donde yo escuché la propuesta porque me interesaba realmente. Ningún dirigente de San Lorenzo se comunicó con mi representante ni con River. Sentí que usaron mi apellido en un momento que las cosas no estaban saliendo bien y después no se movieron...", dijo el arquero.

El que tomó la posta para responderle fue Julio Lopardo, el presidente del Consejo de Fútbol. "No sé si Batalla quiere ser arquero de San Lorenzo o ser presidente. Es una declaración desmedida y no era para hacer semejante declaración. Es más política que deportiva", señaló el directivo en TyC Sports, frente a los fuertes cuestionamientos.

Lopardo desmintió que el Ciclón no se hubiera contactado con el Millo. Según el directivo, el club hizo un "impasse" en la negociación, aseguró que le llevó el lunes una oferta al Millo y apuntó a supuestos "intereses" por parte de "empresarios".

El apuntado es Hernán Berman, representante de Batalla. Marcelo Moretti tiene una mala relación con el agente por tener varios frentes abiertos. El más reciente: la salida de Adam Bareiro y la situación que se dio alrededor de intentar una salida por medio de la cláusula de rescisión baja que tenía el Príncipe.

Y agregó: "Terminar en otro escándalo es que hay algo contra San Lorenzo. Esto no es más que una negociación que no llegó. No es que San Lorenzo no hizo nada, no sé si llegó tarde o él queria otra cosa. Si San Lorenzo pasaba a Mineiro, no sé si Batalla se iba a España. Cuando fue lo de Insua también salió a hablar, ahora también hizo política".

Lo cierto es que en la carta que mostró San Lorenzo como enviada tiene inexactitudes, como la sede del club de Avenida de Mayo, la cual ya no posee el club.

Lo que dijo Moretti

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, brindó en las últimas horas su versión sobre el inconcluso regreso de Augusto Batalla al Ciclón, luego de que el arquero hablara esta mañana en TyC Sports antes de viajar a España, para incorporarse al Rayo Vallecano para la próxima temporada.

Según Moretti, la semana pasada comenzaron las charlas con Batalla y "estaba todo dado" para que el arquero volviese a ser el guardametas de San Lorenzo. Incluso, el presidente afirmó que el lunes le enviaron a River una oferta formal de 1,5 millones de dólares y el martes existió una comunicación entre DT y jugador, donde Batalla le aseguró a Romagnoli que quería jugar en el Ciclón.

La palabra de Batalla

"Hace 10 días surgió lo de San Lorenzo y la escuché porque me interesaba, tengo hijos chicos y la familia a veces tira un poco, pero no se dieron las cosas, los tiempos que manejó el club...", expresó el arquero en TyC Sports esta mañana.

"Yo me comuniqué con ellos, hablé con Marcelo (Moretti) pero ningún dirigente habló con mi representante ni con River, entonces tenía que tomar la decisión porque el mercado se termina y había un club muy interesado, que trabajó en mí durante mucho tiempo y uno tiene que ser agradecido", agregó más tarde.