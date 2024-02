La edición de este año de la Copa Davis arranca en Rosario, en las canchas del Jockey Club, donde Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante el kazajo Dmitry Popko, para que en el segundo turno se lleve adelante el otro single, entre Tomás Etcheverry y Timofey Skatov.

Cerúndolo es el mejor argentino en la actualidad, ya que ocupa el puesto 22 del ranking ATP, y desde las 11 saltará a la cancha para enfrentar a un rival que en los papeles aparece como muy accesible, ya que Popko ocupa el puesto 338 en el escalafón.

Posteriormente, Etcheverry (28) irá contra el primer singlista de Kazajistán, Skatov (278), y quien no tendrá acción en el primer día de singles, por decisión del capitán del equipo nacional, Guillermo Coria, es Sebastián Báez (25).

Para el doble, el equipo argentino estará compuesto por Andrés Molteni y Máximo González, que vienen de jugar juntos cerrando un gran año en 2023, con título en el Master 1000 de Cincinatti, por ejemplo, y llegar a cuartos de final en el Australian Open.

Etcheverry dialogó con TyC Sports tras el sorteo y dejó sus sensaciones por disputar el certamen: "Estoy súper contento, tenemos un equipazo, era difícil también elegir para Guille, tener tantos jugadores en este nivel, que estamos muy parejos", y remarcó: "Esto es lo lindo de pertenecer a un equipo así con Seba (Báez) y Fran (Cerúndolo), obviamente Machi y Molto (Máximo González y Andrés Molteni) nos conocemos hace mucho tiempo, sobre todo con Seba y Fran que crecimos juntos. Es un sueño poder estar acá".

Posteriormente contó como recibió la noticia de que jugaría él: "Me sorprendió, me vinieron a hablar a la habitación como siempre hacemos, siempre están muy atentos a todos, están atrás de cada uno para ver como se siente y vinieron y me dijeron que querían que juegue y obviamente les dije que si. Vengo bien, con buenas semanas de competencia".

“Obviamente eso era en cemento, esto es otro deporte jugar acá en polvo y con el calor que hace, pero ya estamos adaptados, porque nací acá y es la superficie que más nos gusta a todos”, sentenció.