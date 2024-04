River se lo dio vuelta a Rosario Central con dos de Borja

En un partido muy difícil y cerrado, River Plate le ganó 2 a 1 a Rosario Central y aunque no clasificó todavía a los cuartos de final de la Copa de la Liga, con el triunfo en la última fecha a Instituto en Córdoba se meterá en la próxima fase. Abrió el marcador Lautaro Giaccone para la visita, pero Miguel Borja en dos oportunidades le dio la victoria al local.

Con respecto al once que le ganó a Deportivo Táchira en el debut de la Copa Libertadores, el entrenador Martin Demichelis hizo tres cambios. Claudio Echeverri, Milton Casco y Santiago Simón ingresaron por Nacho Fernández, Enzo Díaz y Rodrigo Aliendro.

Por su parte, Miguel Ángel Russo, director técnico canalla, eligió un equipo alternativo para visitar el Monumental, tras ganarle por 1 a 0 a Peñarol en la primera fecha del mismo torneo continental.

De entrada, el dueño de casa tomó el control de la pelota y jugó en campo rival. Mucha movilidad del Diablito Echeverri para ponerse el equipo al hombro, y asociarse especialmente con Solari y Simón por la derecha. En los primeros minutos, River arrinconó al Canalla en su campo que tardó seis minutos en poder pasar la mitad de cancha. El equipo de Russo, por su parte, se paró con una de cinco defensores, dos volantes centrales, y tres delanteros. El local se alineó con una línea de cuatro defensores, con Fonseca y Simón en el doble cinco, más adelantados Solari, Echeverri, Colidio, y Borja como delantero.

Frente al trabajo defensivo de la visita que se abroqueló atrás con la idea de cederle campo y la pelota al local, Paulo Diaz primero y Solari después tuvieron que probar de media distancia para tratar de lastimar a Axel Werner. Pero de tanto ir al ataque, el local se durmió en el fondo, y una pelota cruzada a la espalda de Casco, hizo que Giaconne reciba solo, enganche hacia el medio y ejecute con zurda al segundo palo de Armani que voló para la foto, pero no pudo evitar el 0-1.

Por tercer partido consecutivo en la Copa de la Liga, River arrancó en desventaja. Contra Gimnasia y Esgrima La Plata fue a los 11`, pero logró remontarlo para un 3 a 1 final. Contra Huracán perdió 1 a 0. Y ante Central sintió el baldazo de agua fría a los 13`.

Con el 1 a 0 a favor, Central no cambió su manera de jugar, ni su estrategia. Se mantuvo ordenado, no cometió errores en defensa y jugó al pelotazo para que Martínez Dupuy bajara la pelota y elabore jugadas con Mauricio Martínez y Francisco Lo Celso.

River, por su parte, dependió mucho de Echeverri, que fue el que más entró en juego y buscó siempre asociarse con Solari por derecha, porque no encontró un socio por la izquierda, ya que Colidio no participó del juego. Al mismo tiempo que al equipo le costaba llegar al arco de Werner, el público local cantaba “movete River, movete, movete, deja de joder, que esta hinchada está loca y hoy no podemos perder”, mostrando cierta disconformidad en el juego. Sobre el final de la primera etapa, Colidio lo tuvo de cabeza, pero reaccionó bien el arquero canalla. De contragolpe, Central pudo estirar la diferencia por intermedio de Lo Celso, pero apareció Armani para evitarlo.

En el entretiempo, Demichelis movió el banco de suplentes. Entraron Andrés Herrera y Rodrigo Villagra por Boselli y Fonseca. El defensor uruguayo no pasó mucho al ataque como pretende el entrenador, y el mediocampista no estuvo cómodo en el doble cinco junto a Simón.

El River del segundo tiempo mostró otra cara. Herrera se proyectó continuamente por la derecha y el tándem junto con Solari y Echeverri fue la clave para generar situaciones de gol. Solari probó desde afuera del área y Werner mandó la pelota al córner. En la siguiente jugada, ejecutó el lateral derecho y se fue desviado. A esa altura, el equipo millonario no jugaba bien, pero con sus armas iba en busca del empate.

Central sufrió la lesión de Agustín Bravo, probablemente una rotura de ligamentos, y sus compañeros sintieron el cimbronazo. La visita bajó el nivel de juego y creció River con el apoyo de su gente y algunos chispazos de Echeverri y Solari. En ese momento, Russo hizo ingresar a Tobías Cervera, Jaminton Campaz y Kevin Ortiz por Giaccone, Dupuy y Martínez, mientras que Demichelis apostó al buen manejo de la pelota de Nacho Fernández y a la velocidad de Esequiel Barco por Simón y Colidio.

Los cambios al local le dieron resultado. Porque, en la siguiente jugada, Solari mandó un centro al ras, siempre desde la derecha, y Borja, que hasta ahí había participado muy poco, definió en el primer palo para el 1-1.

Con Nacho, Barco, Solari, Echeverri y Borja en cancha, River juega de otra manera. Es amplio dominador del juego, tiene mucha intensidad de tres cuarto de cancha hacia adelante, posee cambio de ritmo, juego abierto por las bandas con las proyecciones de Herrera y Casco, y genera asociaciones por el centro con Echeverri-Nacho-Barco.

Sobre el final del encuentro, Borja apareció nuevamente para sellar el triunfo por 2 a 1. La jugada colectiva arrancó por la derecha con Casco, siguió en la izquierda con Fernández que tiró un centro para que le empuje el goleador colombiano.

River reaccionó a tiempo con los cambios propuestos por Demichelis. Estos le dieron frescura al mediocampo, intensidad de tres cuartos de cancha hacia adelante y juego asociado. Además de ocasiones de gol que supo aprovechar Borja. Y un triunfo que lo pone cerca de la clasificación, a la que depende de sí mismo.