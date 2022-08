Violeta Trujillo celebra el cumpleaños de su disco 'Inmarcesible'

Foto: Pablo Donna.

Un año pasó desde que Violeta Trujillo lanzó Inmarcesible, un disco personalísimo producido musicalmente por Leandro Lacerna y Paula Neder. “Este primer año me trajo oportunidades de compartir con artistas increíbles y de formar un equipo de trabajo que me respalda y me potencia”, dice la joven cantante, pianista y compositora, quien se sumó como sesionista a diversos proyectos musicales, participó en el Festival Plus + Arte y recientemente fue elegida para abrir el show de Ismael Serrano.



Durante este intenso recorrido, la cantante de 19 años formó, también, su propia banda. Un ensamble sensible y potente integrado por artistas que quiere y admira “desde la cabeza hasta los pies”: Mariana Paräway, Romina López y Lacerna.

“Lo bonito de esta banda es que los tres son productores, lo que genera una sensibilidad y un criterio muy fino a la hora de crear en pos de que la obra se expanda. Su generosidad a la hora de compartir sus experiencias y trayectorias con tanta apertura es algo que me inspira muchísimo”, cuenta.



Acompañada por este trío, y su equipo técnico y artístico, Violeta celebra este primer cumpleaños de Inmarcesible este jueves, a las 21, en la Sala Chalo Tulián de la Nave UNCUYO (Maza y España de Ciudad). Las entradas ($700 anticipadas; $900 en taquilla) se pueden adquirir en EntradaWeb.