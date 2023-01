VIDEO | De cuadros y casas asesinas: la historia detrás de la famosa casa de los Bates

La casa de los Bates, una de las localizaciones más icónicas de Psicosis, se inspiró en un cuadro llamado The House By The Railroad de Edward Hopper. Hopper, un pintor estadounidense, realizó el cuadro en 1925 y hoy es considerado como uno de sus trabajos más famosos. La obra muestra una casa solitaria y desolada ubicada junto a una vía férrea y rodeada por un paisaje rural. El artista se adelantó a la Gran Depresión estadounidense al retratar la América rural en toda su soledad y misterio.

En la década de 1920, con la industrialización en pleno auge, muchas personas abandonaron el campo para trasladarse a las ciudades. Esto dejó atrás una gran cantidad de mansiones solitarias como la retratada en el cuadro de Hopper, que quedaron abandonadas en praderas, bosques o junto a vías férreas. El atardecer, que se refleja en el cuadro, añade un toque melancólico y crepuscular a la escena.

La soledad y la atmósfera inquietante de The House By The Railroad tuvo una gran influencia en otros artistas, como Alfred Hitchcock. El afamado director quien vio en el cuadro una localización perfecta para Psicosis y construyó una réplica de la casa en California para utilizarla como la casa de Norman Bates y su madre en la película.

La casa de los Bates se ha convertido en un icono del cine de terror y ha sido imitada y parodiada en numerosas ocasiones. En definitiva, The House By The Railroad de Edward Hopper ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y sigue siendo una obra maestra de la pintura estadounidense.

Edward Hopper

Edward Hopper fue un pintor estadounidense cuyo trabajo se caracterizó por su realismo y su capacidad para captar la soledad y la desolación de la vida moderna. Nacido en Nyack, Nueva York, en 1882, Hopper comenzó a pintar a una edad temprana y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Nueva York. Aunque se inspiró en pintores del realismo social como Édouard Manet y Edgar Degas, Hopper desarrolló un estilo único que lo convirtió en uno de los más importantes artistas estadounidenses del siglo XX.

Entre las influencias más importantes de este artista se encuentran la pintura realista francesa del siglo XIX y la literatura de autores como Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne. También estuvo influenciado por la arquitectura de Frank Lloyd Wright y el cine mudo. Su trabajo se caracteriza por el uso de la luz y el color para crear una atmósfera inquietante y evocadora. Entre sus obras más famosas se encuentran Nighthawks y The House By The Railroad, ambas de gran influencia en el mundo del cine y la cultura popular. Hopper murió en 1967, dejando tras de sí un legado duradero como uno de los grandes maestros de la pintura estadounidense.

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock fue un director de cine y televisión británico conocido por sus películas de suspense y sus aportes al género del suspenso psicológico. Nacido en Londres en 1899, comenzó su carrera en el cine mudo y se convirtió en uno de los directores más importantes de la era del cine sonoro. Entre sus películas más famosas se encuentran Psicosis, La soga, La ventana indiscreta y Los pájaros.

Hitchcock fue influenciado por diversos factores, entre ellos la literatura de autores como Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, el teatro de suspenso y el cine mudo francés. También se inspiró en la vida cotidiana y en su propia experiencia como director de cine. Su estilo se caracteriza por la tensión y el misterio constantes, el uso innovador de la cámara y la creación de personajes memorables y enigmáticos. Hitchcock es considerado uno de los grandes maestros del cine y sigue siendo una figura clave en la historia del séptimo arte.