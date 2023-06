Un argentino fue elegido el fotógrafo del año

Gonzalo Santile, fotógrafo y aficionado a la astronomía, resultó ganador del "Milky Way Photographer of the Year", un premio internacional que le hace justicia a una fotografía deslumbrante tomada en los imponentes paisajes salteños. En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) contó: “Nosotros, que fotografiamos la vía láctea, tenemos la bendición que esté visible casi todo el año, en diferentes horarios, pero siempre la tenemos visible, al igual que un montón de nebulosas y demás en el cielo".

Sobre la toma premiada explicó: “Lo primero que hice es viajar a Cafayate desde Carlos Paz, donde vivo. Recorrí el lugar de día, ese lugar puntual no lo conocía, de casualidad lo encontré, se llama Las Ventanas, está metido bastante más adentro de la ruta y lo encontré y me encantaron esas chimeneas, por eso le puse Fábrica de Estrellas a la foto".

A continuación observó si le daba bien el ángulo de la vía láctea para volver a la noche y hacer las tomas: "Me daba perfecto, tenía que ir temprano porque en esa época la vía láctea desaparece muy rápido del horizonte, así que fui a la noche, ejecuté el trabajo, me gustó y después fui sacándole al resto de los lugares conocidos de Cafayate".

Sobre la distinción, afirmó: “Haber ganado es muy importante porque tiene una difusión a nivel global enorme, participan los mejores fotógrafos del mundo de vía láctea, y este es el segundo año consecutivo en el que me eligen. El año pasado también había obtenido el segundo lugar en un mundial de fotografía organizado por Sony y la verdad que han sido 2 años maravillosos con la fotografía".

Escenarios imponentes

“La fotografía nocturna en Argentina, y sobre todo en el norte, no es algo tan conocido, no es tan difundido, mucha gente se sorprende de la foto y piensan que es un filtro de celular, que es inteligencia artificial, y no, realmente yo pensé que ese lugar era el ideal, no solo por el paisaje sino porque los cielos de esa zona son muy oscuros y eso es lo que buscamos todos los fotógrafos. Que sean cielos muy oscuros y sin contaminación lumínica”, expresó Santile.

Luego explicó cómo hace un fotógrafo para defender su trabajo: “Un fotógrafo muy conocido, alemán, en los Sony Awards, fue elegido el ganador total del certamen, y después que recibió el premio dijo delante del público que esa fotografía había sido tomada con inteligencia artificial, no lo había hecho él.

Así que en el caso de nuestro tipo de fotografía, cuando participamos de un concurso tenemos que entregar los archivos originales, los RAW, y tenemos que dar la locación de los lugares para que vean que los elementos están ahí realmente y no que sea un montaje. Así que por suerte eso está bastante controlado en este tipo de fotografías”.

Asimismo contó cómo realizó la toma: “Para la fotografía de Cafayate son 21 fotos, no es una sola, no entra todo un arco de 180 grados en una toma. Se va sacando la fotografía y después se unen en un programa de unión panorámica en la que hice 7 tomas al suelo, 7 al medio y 7 al cielo y después se une todo.

Después entregamos los archivos originales cuando lo piden en los concursos, y también yo lo que hago en mis redes es mostrar cómo se hace la foto, para defender el trabajo".

Al observarla, realmente lo que se ve parece sobrenatural, y tiene su explicación: "obvio que nuestros ojos no lo ven, no ven esos colores, nosotros vemos un trazo de estrellas en el lugar, pero después en el postprocesado, en el revelado digital, todos esos colores con un poco de edición, de saturación de los tonos salen a la luz, son reales, existen.

Es el mismo concepto que utilizan los fotógrafos de espacio profundo con telescopio, son muchas tomas apiladas que lo que hacen es juntar luz, la luz se va multiplicando y empiezan a salir esos tonos".

Claro que a partir del premio, aparecen nuevas motivaciones: “Este año incursione en lo que es cámara astro modificada y uso de rastreador de estrellas, que es una base tecnológica para este tipo de fotografías.

El año que viene no sabemos con qué cosas nos vamos a encontrar pero la idea es seguir viajando y buscando locaciones que no estén fotografiadas. Tengo en la cabeza ir a Laguna Brava en La Rioja a 5 mil metros de altura a un volcán y poder fotografiarlo de noche, pero se tienen que dar las condiciones porque hay mucho viento zonda, tengo que ir en septiembre, octubre para ver si lo podemos hacer”