Gracias a sus papeles en películas inolvidables como Constantine, My Own Private Idaho, o las sagas de Matrix y John Wick; Keanu Reeves forjó un gran prestigio que hace que hoy sea uno de los intérpretes más exitosos de Hollywood.

Pero no todas son grandes cintas en la filmografía del actor canadiense, que en una entrevista reveló cuál fue la peor película de su carrera y el insólito motivo por el que terminó aceptando el papel.

El famoso intérprete contó que nunca quiso formar parte del elenco de The Watcher (2000), pero que tuvo que hacerlo porque un amigo falsificó su firma. "Nunca encontré ese guión interesante, pero un amigo mío falsificó mi firma en el contrato. No podía probar que lo había hecho él y no quería que me demandaran, así que no tuve otra opción que hacer la película", reveló.

Inicialmente, Keanu Reeves iba a tener un papel secundario en la cinta dirigida por Joe Charbanic, pero terminó siendo protagonista y apareciendo en gran parte de las escenas. En este thriller que en Argentina fue conocido como El Observador o Juego Asesino, el actor canadiense interpreta a David Allen Griffin, un peligroso psicópata perseguido por el agente del FBI Joel Campbell durante cinco años, que reaparece para darle pistas al agente sobre sus próximos crímentes.