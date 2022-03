Jared Leto entra al multiverso de Marvel con 'Morbius'

Después de su interpretación del Guasón en la olvidable El Escuadrón Suicida (2016), Jared Leto se "cruza" de DC a Marvel Cómics para encarnar a otro antihéroe.

En el estreno de esta semana -que se podrá ver desde este jueves en cines argentinos- el actor y cantante estadounidense protagoniza Morbius, historia sobre uno de los enemigos más famosos de Spider-Man.

La cinta presenta a Michael Morbius, un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo.

Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero a un alto precio.

Según contó Jared Leto en una entrevista para la prensa europea, su personaje "no es exactamente un héroe ni tampoco un villano". "Es un tipo que comienza como una persona muy buena, pero finalmente llega a un lugar donde está luchando contra sus instintos primarios, ya sabes, el monstruo dentro de él. Esos matices hacen que el personaje sea interesante y espero que la película también lo sea", expresó.

Por su parte, Daniel Espinosa, el director sueco de origen chileno de Morbius, manifestó que la cinta presenta a un personaje que "vive en los bordes de Marvel", por lo tanto ha creado una producción bastante particular dentro de la franquicia, con un enfoque más oscuro. "Michael se convierte en un monstruo, pero no es uno separado de su persona, son rasgos de él mismo que se transforma en ese personaje. Eso le da un terror enorme, tiene que aceptar que tiene un monstruo dentro y que no es solo la buena persona que era como doctor", agregó.