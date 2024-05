El show de Luck Ra en Mendoza: su presentación en el Aconcagua Arena

Luck Ra (25) es uno de los músicos más populares del momento e inicia su gira por el interior del país. Mendoza tendrá el arranque del esperado tour “El Baile del Año”.

El cantante hace poco agotó dos Luna Park y este sábado 4 de mayo presentará su show en el reconocido estadio Aconcagua Arena. Viene creciendo a un ritmo exponencial en su carrera musical durante los últimos años, promete movilizar a sus seguidores y desatar un baile al ritmo del trap, el pop, reggaetón y el cuartero.

Este evento comienza a las 22.00, donde el estadio abrirá sus puertas para comenzar a vivir una previa llena de color y entretenimiento. Habrá foodtrucks, dj´s en vivo, barras de tragos y algunas sorpresas serán parte de la antesala del concierto.

Tendrá la presencia de dj Franco Cícero, quien comandará la apertura de la fiesta y lo seguirá la música de El Vecino. Más tarde, a las 23.30, Luck Ra levantará el telón para hacer su debut con un show que durará aproximadamente dos horas.

Después, el dj Lea Poloni subirá a la escena para continuar agitando la pista, y para el final, DJ Bauti Filizzola desplegará un line up inolvidable.

"Te mentiría”, “Ya no más”, “Si pudiera”, “Sé que va a doler”, “Mentiras RMX”, “Si me disculpo”, “Que tal”, y los hits “Que me falte todo”, “Hola Perdida”, “Ya no vuelvas”, o “La Morocha”, serán algunos de los temas con los que el cordobés invitará a bailar en Mendoza.

Apto para todo público

La organización del evento especifica que el show es apto para todo público y destaca que los menores hasta 16 años sólo pueden pasar acompañados por un mayor responsable (cada uno con su ticket).