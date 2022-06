Con tres estrenos, comienza el ciclo teatral 'Proyecto 7'

'El restaurante' será una de las obras que inaugure el ciclo

Este viernes inaugura Proyecto 7 que, en alianza con Gabriel García Producciones, estrena siete obras distintas en teatros mendocinos. El ciclo comenzará este viernes, con la puesta en escena de Cárcel de mujeres, El restaurante y Relaciones circulares.

Este ciclo surgió en medio de la pandemia, con la intensión de generar trabajo y apoyar al teatro independiente, desde los actores, técnicos, escenógrafos, vestuaristas, asistentes y toda la comunidad teatral.

Proyecto 7 es un sistema de producción mediante un espíritu cooperativo entre los distintos elencos que interpretan las piezas teatrales, que abarcan diversos géneros. Las entradas están disponibles en Entrada Web.

Las tres obras que inauguran el ciclo

Cárcel de mujeres: Ellas están privadas de su libertad, y contarán cómo fue que terminaron allí, encerradas y aisladas. Una analogía entre la cárcel y las realidades que viven día a día las mujeres. Una poderosa combinación de actuaciones emocionalmente comprometidas, efectos, luces, música y canciones interpretadas de una manera nunca antes vista.

Es una obra que buscar contar las historias de distintas mujeres, buscando generar en el público una sensación de empatía con las realidades que muchas mujeres viven a diario.

Cárcel de mujeres, dirigida por Martín Chamorro, se podrá ver todos los viernes (de junio a octubre), a partir de las 22.30, en el Teatro Tajamar (San Martín 1921 de Ciudad).

El restaurante: Martina desapareció y el último lugar donde la vieron fue en un restaurante. Su mejor amiga, Paula, estaba con ella esa noche, pero no recuerda nada de lo que sucedió. Su novio, Noah, intentará descubrir lo que pasó con Martina, y empezará a buscar el restaurante, pero lo que no sabe es que no es un restaurante común... Ahora él también corre peligro, al igual que todos los comensales que asisten a este extraño lugar.

Martín Chamorro dirige esta obra que juega con el miedo, el terror y el suspenso. Se podrá ver todos los viernes, desde las 21, en el Bar del Teatro Tajamar (San Martín 1921 de Ciudad).

Relaciones circulares: Cuenta las historias de distintas relaciones, en donde los enredos amorosos y los conflictos derivan en una extraordinaria coincidencia entre cada uno de ellos. Amor, sexo, infidelidad, amistad, contradicciones y las diversas vicisitudes que atraviesan las parejas cotidianamente hacen que Relaciones circulares sea una montaña rusa para el espectador.

Adaptada a un formato no convencional, en donde los espectadores podrán visualizar la obra desde diferentes ángulos. Bajo la dirección de Gustavo Casanova, la obra se podrá ver los viernes a las 21 en el Teatro Tajamar (San Martín 1921 de Ciudad).