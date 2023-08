El próximo aumento de la Tarjeta Alimentar sigue generando mucha expectativa entre los beneficiarios, sobre todo porque se creía que los montos se elevarían en agosto, pero finalmente no sucedió.

La realidad es que se necesita el anuncio oficial del Ministerio de Desarrollo Social, pero de a poco trasciende más información sobre el tema de la mano de algunos especialistas.

En esta nota te contamos qué novedades hay sobre el incremento de la Tarjeta Alimentaria, cuándo llegaría un anuncio y cuánto se cobra en agosto y septiembre.

¿Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en agosto?

Por el momento no se anunció el aumento, es decir que no se saben los nuevos montos. Es por eso que en agosto las cifras de cobro son:

Por AUE o un hijo de hasta 14 años > $17.000.

Por dos hijos de hasta 14 años > $26.000.

Por tres hijos o más de hasta 14 años > $34.000 (monto máximo).

Esto aplica a la Asignación por Embarazo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y la PNC Madres de 7 hijos. En cuanto a la fecha de cobro de la Tarjeta Alimentar en agosto, son las mismas de cada asignación. Estos son todos los cronogramas:

¿Cuándo aumenta la Tarjeta Alimentar 2023?

Es cierto que todavía no se confirmó oficialmente desde Desarrollo Social, pero hay que recordar que la cartera conducida por Victoria Tolosa Paz había asegurado que el complemento alimentario aumentaría dos veces más en el año después de mayo y sería de forma trimestral.

Por eso se creyó que sería en agosto, pero no sucedió. Sin embargo, la Dra. Tamara Bezares estima que el incremento puede llegar en septiembre y afirmó que el anuncio se podría dar después de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto. De ser así, falta muy poco para conocer la información exacta de fechas y nuevos montos de cobro.

¿Cuánto se cobraría en septiembre 2023?

Tampoco se conoce aún cuánto se cobrará del Plan Argentina contra el Hambre en septiembre, si se confirma que la suba se otorga el mes que viene. De acuerdo al cálculo de Bezares, podría ser del 20%. Suponiendo que ese es el porcentaje, entonces los montos podrían ser: $20.000 (por uno), $31.000 (por dos) y $40.000 (por tres o más) aproximadamente.

De todas formas es muy importante saber que, por ahora, son solo estimaciones y no hay información oficial que lo asegure. Próximamente se esperan más novedades desde Desarrollo Social.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentaria no se puede solicitar con un trámite, sino que se paga automáticamente a los grupos correspondientes (AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos) hasta los 14 años de los chicos a cargo. Por ahora no se amplió el padrón, o sea que no es compatible con SUAF, jubilados ni el resto de los pensionados.

Los únicos que mantienen el complemento son los trabajadores por temporada, una decisión reciente del ministerio. Otro punto a tener en cuenta es que al cobrar por primera vez una AUH, por ejemplo, hay que esperar unos 2 o 3 meses a que se deposite la Tarjeta Alimentaria.

Para consultas o reclamos, siempre hay que comunicarse con Desarrollo Social al 0800-222-3294.