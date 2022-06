Suplemento Excepcional 2022: qué es y quiénes lo cobran

En las últimas semanas hubo muchas preguntas sobre qué es el suplemento excepcional que figura en Mi Argentina y en las liquidaciones de muchos beneficiarios de ANSES.

Para tranquilidad de millones de personas, se trata de una buena noticia, ya que es un conocido pago extra que nuevamente se abona en junio, aunque no se descarta que lleguen más novedades.

Qué es el suplemento excepcional 2022

El suplemento que aparece en la aplicación Mi Argentina y en la liquidación del mes es nada menos que el Refuerzo de Ingresos o bono que otorga ANSES desde mayo. En junio, se debe a la segunda cuota y alcanza a los beneficiarios que fueron aprobados la primera vez.

El nombre se debe a que es un pago adicional y de forma excepcional, es decir que no es algo fijo que se recibe todos los meses.

Quiénes lo cobran en junio

Los principales beneficiarios son:

Monotributistas sociales y de categorías A y B.

Trabajadores informales.

Trabajadores de casas particulares.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de Becas Progresar cuyo grupo familiar no supere los 3 salarios mínimos.

Potenciar Trabajo.

Fondo de Desempleo.

Cabe recordar que eran personas compatibles para inscribirse en el refuerzo, pero luego ANSES determinó quiénes cobraban y quiénes no en base a un análisis socioeconómico de cada uno. En ese sentido, se tomaron principalmente las condiciones del refuerzo para definirlo.

Cuánto y cuándo se cobra

En total, el bono era de $18.000, pero se dividió en dos cuotas. Así, solo aquellos que fueron aprobados recibieron $9000 en mayo y ya empezaron a cobrar otros $9000 de acuerdo con el calendario que dispuso ANSES por terminación de documento, que empezó el 15 de junio.

DNI terminados en 0 > miércoles 15 de junio

DNI terminados en 1 > jueves 16 de junio

DNI terminados en 2 > martes 21 de junio

DNI terminados en 3 > miércoles 22 de junio

DNI terminados en 4 > jueves 23 de junio

DNI terminados en 5 > viernes 24 de junio

DNI terminados en 6 > lunes 27 de junio

DNI terminados en 7 > martes 28 de junio

DNI terminados en 8 > miércoles 29 de junio

DNI terminados en 9 > jueves 30 de junio

En cuanto a los montos totales, dependen de qué tipo de prestación, trabajo o beneficio perciba cada persona. En el caso de las AUH, cobran $5866 por cada hijo con el aumento, la Tarjeta Alimentar ($9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más) y el refuerzo de $9000.

TODOS LOS MONTOS CON BONO ACÁ

¿Hay más bonos en el año?

Es la gran pregunta de los últimos dos meses: ¿se pagará un nuevo refuerzo? La realidad es que la situación económica y la inflación en aumento implican que estaría cada vez más cerca un nuevo bono. Sin embargo, todavía no fue confirmado por el Gobierno Nacional.

Se estima que llegarán más suplementos excepcionales o alguna medida, por lo que en la siguiente nota te dejamos toda la información:

¿Hay otro suplemento para jubilados?

Los jubilados y pensionados (SIPA) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también fueron alcanzados por el bono, pero con diferencias. Estos grupos cobraron un refuerzo de $12.000 en mayo y se abonó todo junto, es decir que no se divide y no les corresponde un pago en junio.

Además no tuvieron que hacer trámites y cobraron automáticamente. Actualmente se esperan más bonos compensatorios para los jubilados, uno de los sectores más afectados económicamente, pero deberá ser confirmado oficialmente. Lo que sí tienen con seguridad es el aguinaldo y otros dos aumentos en el año (septiembre y diciembre).

¿Qué pasa con los reclamos?

Así como el refuerzo o suplemento excepcional se paga a quienes fueron aprobados, hay muchos casos de personas que tuvieron que reclamar por ser rechazadas en la inscripción, presuntamente por error como sucede con la obra social o requisito de residencia.

Según pudo saber este medio, ANSES tomó los reclamos y ya empezaron a salir los primeros resultados. Lo mismo sucede con aquellos que seguían evaluación, lo que da cuenta de que se van resolviendo de forma progresiva. Se especula que próximamente cobrarán y también será en dos cuotas.