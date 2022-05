MI ANSES: publicaron los resultados del BONO de $18.000

Tal como anticipó ANSES y Ciudadano News, este jueves 5 de mayo el organismo empezó a publicar los resultados de las solicitudes del refuerzo de ingresos de $18.000.

De esta manera ya se sabe quiénes cobran el bono y quiénes no, en base a si cumplen o no los requisitos clave. Además, nuevamente hay una sala de espera para entrar a MI ANSES debido a la cantidad de gente que está ingresando. En esta nota te contamos cómo averiguar si cobrás el bono.

Sala de espera para entrar a MI ANSES

Como era de esperarse, hay miles de personas que necesitan ingresar a la página MI ANSES para saber si reciben el refuerzo o no. Es por eso que hay que tener en cuenta 3 cosas:

1 - Van a estar en la sala de espera virtual, que muestra cuántas personas tenemos delante para ingresar. Es muy importante no cerrar la página, actualizar y esperar a que el sistema te permita colocar cuil y clave de seguridad social.

2 - Nuevamente se simplificó el menú de la página para que sea más rápido y no tenga demoras, por lo que el trámite es más sencillo.

3 - En caso de que tenga errores o inconvenientes también se puede descargar la aplicación para el celular MI ANSES que es más ágil. Si hay problemas de internet o con los dispositivos, también se puede asistir a una oficina de ANSES.

Cómo averiguar si cobro el bono

Los pasos son muy parecidos a los que se completaron con la inscripción:

1) Entrar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social después de pasar la sala de espera virtual.

2) Elegir en el menú simplificado la opción "Refuerzo de Ingresos - Inscribite al Refuerzo de Ingresos". Figura así porque la inscripción estará abierta durante todo el jueves 5. Es decir que muchas personas pueden ingresar ahí mismo para firmar la declaración jurada.

3) Una vez dentro verán dos posibles mensajes: "Tu solicitud ha sido aprobada" o "Tu solicitud ha sido denegada". En caso de recibir el refuerzo sólo queda esperar a la fecha de cobro. Si fue denegado, se terminó el trámite.

Me rechazaron el bono, ¿Puedo reclamar?

En los últimos días hubo casos de personas que recibieron el rechazo cuando querían anotarse para el refuerzo y sostenían que cumplían los requisitos. Es por eso que operadores del 130 de ANSES les indicaron que podían hacer el reclamo en Atención Virtual y Ciudadano News explicó el paso a paso para hacerlo.

Sin embargo, este nuevo rechazo se da después del análisis y evaluación socioeconómica del organismo, es decir tras la inscripción. Esta incluye la situación económica, patrimonial, de consumo, otros ingresos del grupo familiar, autos o propiedades, entre otros detalles.

Entonces, si fue rechazado, la persona no puede acceder porque no cumple uno o más requisitos. Si bien los reclamos están abiertos en la página, no conviene usarlos porque lo más probable es que la solicitud siga denegada.

Requisitos para el bono de ANSES

Los requisitos principales incluyen ser trabajador informal (en negro), monotributistas sociales o de categorías A y B, trabajadores de casas particulares (registradas o no) y cobrar hasta dos salarios mínimos, o sea $77.880.

Además es compatible con Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Fondo de Desempleo, Becas Progresar, jóvenes de 18 a 24 años cuyo grupo familiar no supere los 3 salarios mínimos ($116.820). Sin embargo, hay un listado más completo de todo lo que puede hacer que no cobres el bono.

Quiénes no cobran el bono de 18000

Estos son los motivos por los cuales te pueden haber rechazado la solicitud del refuerzo:

Sos trabajador/a en relación de dependencia (en blanco)

Sos monotributista categoría "C" o mayor

Sos autónomo/a

Sos jubilado/a o pensionado/a

Tenés menos de 18 o más de 65 años

Tenés una prepaga

Tus ingresos mensuales promedio de los últimos 6 meses son superiores a $77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Tus consumos mensuales promedio de los últimos 6 meses con tarjeta de crédito y/o débito son superiores a $77.880 (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Sos propietario/a de un automóvil con valuación fiscal superior a $1.401.840

Sos propietario/a de más de un automóvil

Sos propietario/a de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad

Sos propietario/a de más de una vivienda

Sos propietario/a de una aeronave

Sos propietario/a de una embarcación de más de 9 metros de eslora

Tu última declaración de Bienes Personales fue superior a $3.738.240

Tenés entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de tus padres superan el equivalente a 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

Importante: ANSES indicó que el Refuerzo de Ingresos es una política destinada a las personas que más lo necesitan. Por eso se hace un análisis socioeconómico a todas las personas que se anotan para el bono de $18.000.

Cuándo se paga el refuerzo de ingresos

Si la solicitud fue aprobada, el mensaje de la página ya indica cuándo lo van a cobrar. Será a partir del jueves 19 de mayo por terminación de DNI. Las fechas de cobro del bono son:

Cabe recordar que van a cobrar la primera cuota de $9000 en mayo y los otros $9000 en junio.

¿Hasta cuándo me puedo anotar en el bono?

La directora de ANSES, Fernanda Raverta, dijo que la inscripción estaría abierta durante todo el jueves 5 de mayo. Sin embargo, Ciudadano News pudo comprobar que al ingresar para inscribirse, el sistema indica que "por el momento no se puede anotar" y que vuelva a intentar en los próximos días.

Esto puede significar que el trámite se podrá hacer por unos días más, posiblemente hasta el sábado 7 de mayo como informaron en un principio. Sin embargo se recomienda volver a intentar este jueves para no arriesgare a perder la oportunidad.

DECLARACIÓN JURADA DEL REFUERZO