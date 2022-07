Además de las demoras en los pagos de julio del Programa Acompañar, muchas personas también quieren saber cómo acceder al plan destinado a víctimas de violencia de género y hasta cuándo se cobra.

Mientras se espera que este viernes 15, o en su defecto la semana que viene, se deposite el dinero, en esta nota te contamos qué requisitos hay que cumplir, cómo completar la inscripción y cuánto se cobra con aumento.

¿Quiénes pueden acceder al Programa Acompañar?

El subsidio está destinado a mujeres y personas LGBTQI+ en situación de violencia de género y que necesitan un acompañamiento, tanto psicológico como económico que se brinda desde el programa. Por este motivo reciben un monto equivalente a un salario mínimo. Pero, además, es compatible con:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

AUH por discapacidad

Monotributo Social

Trabajadores de casas particulares

Esto significa que se pueden recibir ambas prestaciones a la vez. Sin embargo, no es compatible con:

Trabajo en relación de dependencia (en blanco) o monotributo de cualquier categoría

Subsidios o prestaciones con fines de empleo

Jubilaciones, pensiones y PNC

Fondo de Desempleo

Qué requisitos cumplir

Tener entre 18 y 65 años

Ser parte de los grupos a los que está destinado

Ser argentino (nativo o por opción)

Además, al momento de la inscripción es importante contar con el DNI y CBU, pero no se solicita la denuncia.

Inscripción plan Acompañar 2022 paso a paso

La inscripción no se hace a través de un formulario, sino que requiere una entrevista. Para arrancar con el proceso, hay que ponerse en contacto y asistir a una Unidad de Acompañamiento del Programa Acompañar, que están en todo el país y es donde te podrán hacer la entrevista para entrar.

CONOCÉ ACÁ TODAS LAS UNIDADES DEL PAÍS

También se puede pedir orientación sobre el plan y el trámite a los siguientes contactos:

Línea 144 de violencia de género (todos los días, las 24 horas)

WhatsApp a 1127716463 (todos los días, las 24 horas)

Correo electrónico a linea144@mingeneros.gob.ar o acompanar@mingeneros.gob.ar

Hasta cuándo se cobra el Programa Acompañar

Una pregunta frecuente de las últimas semanas es si se extiende o no el programa acompañar, pero la respuesta es no. Todos los beneficiarios cobran durante 6 meses consecutivos el plan y por única vez, o sea que no podrán volver a anotarse, con el fin de dar la oportunidad a futuros titulares.

¿Cuándo se paga el Acompañar en julio 2022?

A diferencia de otros meses, hay menos confirmación sobre la fecha en julio. En general se abona entre el 10 y el 15 de cada mes, por lo que se puede cobrar este viernes 15. Sin embargo, con las demoras en los pagos, podría ser la semana que viene.

Lo más importante a saber es que el programa no se dio de baja y continúa todo el año.

¿Cuánto se cobra con aumento?

En julio, tras el último aumento del salario mínimo y otros planes, los titulares del Plan Acompañar cobran $45.540. Los próximos incrementos serán en agosto y diciembre, aunque se paga a "mes vencido".

Esto significa que la suba de agosto impactará en septiembre, mes en el que el monto se elevaría a $47.850.