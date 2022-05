Hace instantes se confirmó la reapertura de las inscripciones para el plan MI PIEZA que entrega hasta 240.000 pesos para refaccionar, ampliar o reparar casas de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, también se empezó a pagar el segundo desembolso del tercer sorteo y se calcula que antes del fin de mes, todas las beneficiarias van a recibir el dinero.

La semana pasada se amplió el registro nacional de barrios populares (RENABAP) y esto posibilitará que, ahora, miles de jefas de hogar se puedan mejorar sus viviendas.

¿Desde cuándo me puedo anotar para cuarto sorteo?

A partir del lunes 23 de mayo 2022 estará abierta la nueva inscripción (virtual y presencial) para poder acceder al subsidio dentro del programa Reconstrucción Argentina.

Importante: el programa Mi Pieza estará abierto todo el año con sorteos cada dos meses. El próximo sería a fines de julio o principios de agosto.

¿Quiénes se tienen que anotar y quiénes no?

Según información oficial publicada recientemente:

Si ya sos beneficiaria no podrás volver a participar.

Si te anotaste, pasaste las validaciones y no fuiste seleccionada, participarás del próximo sorteo sin necesidad de volver a inscribirte.

Importante: en el caso de la gente que antes no contaba con el Certificado de Vivienda del RENABAP, ahora deberás consultar el nuevo listado de Barrios Populares y también pueden anotarse partir de hoy

¿Cómo sé si tengo el Certificado de Vivienda Familiar?

Esto se puede comprobar a través de la aplicación MI ANSES ingresando en "Programas y Beneficios". Si al ingresar al Certificado de Vivienda Familiar un cartel indica: “la persona no se encuentra empadronada”, significa que no lo tenés disponible. Además, el formulario web de inscripción de “Mi Pieza” va a indicarte si lo tenés disponible o no.

¿Cuáles son los requisitos?

Antes de iniciar la inscripción (totalmente gratuita), te recomendamos verificar si cumplís con los siguientes requisitos