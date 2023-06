Cuándo cobro ANSES: ¿se adelantan los pagos por feriados?

Avanza el calendario de pagos de ANSES para junio 2023 y surge una duda clave entre millones de beneficiarios: ¿se adelantan los pagos por los feriados? Las fechas de cobro siempre se definen por terminación de documento, pero también influye el banco donde cobra cada persona.

Cabe recordar, además, que los titulares pueden consultar su día de pago y lugar de cobro en la aplicación Mi ANSES, donde además se pueden verificar los montos con el 20,92% de aumento en los recibos de haberes o liquidaciones de las asignaciones.

En esta nota explicamos qué posibilidades hay de que se adelanten los pagos, cuándo son los feriados de junio y quiénes cobrarán después de esas fechas.

Calendario de ANSES junio 2023

De acuerdo con el cronograma oficial, las jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación por Embarazo (AUE) y el Programa Hogar se pagan en medio de los feriados, previstos para el lunes 19 y el martes 20 de junio.

Es por eso que los documentos terminados en 7 y la terminación 5 de la AUE cobrarían recién el miércoles 21 de diciembre. Sin embargo, crecen las consultas sobre el adelanto. En cambio, Progresar o Prenatal tienen cronogramas más cortos que terminan el viernes 16.

¿Se cobra antes por los feriados?

Técnicamente no, no se paga antes por feriados, lo que está reflejado en el calendario de ANSES. Sin embargo, es cierto que muchos bancos deciden adelantar los depósitos cuando hay días no hábiles, que serán el sábado 17, domingo 18, lunes 19 y martes 20.

Esto significa que es posible que algunas personas cobren antes, pero no todas, ya que no todas las entidades bancarias acreditan de forma anticipada los haberes. Por eso es importante consultar la liquidación, la fecha de cobro y los movimientos en el cajero automático.

Lo mismo sucede con miles de personas que cobran los lunes y, en muchas ocasiones, ya tienen el depósito el sábado anterior, pero siempre dependerá de cada banco.

¿Quiénes cobran después de los feriados?

Después de los feriados cobrarán los beneficiarios cuyas prestaciones siempre se depositan a fin de mes y que no se ven influenciados por los días no hábiles. Se trata de los jubilados que superan los haberes mínimos (este mes es un número mayor porque tienen aumento, bono y aguinaldo) y los titulares del Fondo de Desempleo.

Estos cronogramas empiezan el lunes 26 de junio y de a dos documentos por día (hasta el viernes 30).

¿Cómo consultar el recibo o liquidación?

El detalle de los pagos, la fecha y el lugar de cobro se consulta en Mi ANSES. Solo hay que ingresar con CUIL y clave de seguridad social y seleccionar las opciones que correspondan:

Jubilaciones y pensiones > Consultar recibos de haberes.

Hijas e hijos > Mis Asignaciones.

Cobros > Fecha y lugar de cobro.

También se puede consultar en el link oficial de ANSES.

Además, en la próxima nota podés conocer todos los calendarios oficiales de junio y montos con aumento.