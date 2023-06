AUH y SUAF | ¿Cuándo se actualiza la liquidación en Mi ANSES?

Este jueves arrancó oficialmente el calendario de pagos de ANSES para junio 2023, pero las asignaciones empezarán a cobrar desde el 8 de junio con el 20,92% de aumento. Es por eso que miles de personas revisan su liquidación para saber cuánto van a percibir este mes.

Además, muchos beneficiarios esperan el pago de la ayuda escolar o el 20% retenido porque presentaron los formularios en marzo o abril. Sin embargo, crecen las dudas porque no figura la fecha de cobro ni los montos o descuentos.

En esta nota detallamos a qué se debe, cuándo se actualiza y todo los que tenés que saber sobre cuándo y cuánto cobran las asignaciones como AUH y SUAF en junio.

¿Por qué no tengo la liquidación o fecha de cobro?

Pasa todos los meses y es una situación muy común. Se debe a leves demoras, es decir que todavía no se actualizaron todas las liquidaciones. En general se carga toda la información desde el 5 en adelante, por lo que hay beneficiarios que tienen una parte y otra no, mientras que otros no tienen ningún dato de junio cargado.

A partir del lunes 5 de junio se estarían cargando todas las liquidaciones en la aplicación Mi ANSES. Las mismas se consultas en la opción 'Hijas e hijos' > 'Mis Asignaciones'. Lo mismo sucede con el día de pago, que se consulta en la sección 'Cobros'.

¿Por qué no figuran todos los hijos a cargo?

En este caso se da la misma situación. Es posible que algunos titulares vean los montos de cobro por uno de sus hijos y falte el detalle de los demás, pero la mayoría de las veces se debe a la demora en la actualización de la información.

De todas formas, es importante que los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) revisen si superan o no los topes vigentes con sus ingresos. Cabe recordar que próximamente se actualizará la tabla oficial en la página de ANSES.

Liquidación con aumento y descuento por préstamos

¿Quiénes cobran ayuda escolar o retenido en junio?

En junio deben cobrar la ayuda escolar las personas que presentaron el formulario 2.68 entre marzo y abril, ya que se deposita de dos a tres meses después de entregar los papeles. De hecho, algunos cobrarán en julio y es muy importante consultar en ANSES si el certificado ya fue validado.

Por otro lado, las AUH que presentaron el formulario 1.47 de libreta 2023 en marzo o abril también deben percibir el 20% retenido en junio, pero no sería raro que haya demoras en algunos casos.

Importante: ambos formularios se pueden presentar hasta el último día hábil del año (viernes 29 de diciembre).

¿Cuánto y cuándo cobro asignación en junio?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) cobra $11.091 por hijo o $36.118 por discapacidad con el aumento de ANSES. A esta suma se agregan extras como la Tarjeta Alimentar, el complemento de leche por el plan 1000 Días, retenido, ayuda escolar y programas compatibles que tenga cada titular.

Por su parte, la liquidación SUAF es de $13.863 o $45.147 por discapacidad para el tramo 1, ya que el monto baja cuando suben los ingresos de los beneficiarios y superan los topes. Por el momento no se ha confirmado un bono o complemento.

El calendario de pagos de AUH y SUAF es el mismo. Las fechas de cobro en junio 2023 son: