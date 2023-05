Liquidación SUAF | ¿Cuánto se cobra con aumento en junio?

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) aumenta un 20,92% en junio, al igual que el resto de las prestaciones de ANSES porque son parte de la Ley de Movilidad, la cual establece cuatro incrementos fijos al año.

Sin embargo, el salario familiar tiene diferentes montos de cobro de acuerdo a la categoría en la que se encuentre cada familia según sus ingresos, ya sea por trabajo en blanco, monotributo, jubilación o pensión. Es por eso que también surgen dudas sobre los topes 2023.

En esta nota detallamos cada una de las cifras de cobro con aumento para SUAF, posible calendario de pagos y cómo quedan los topes por rango en junio.

¿Cuánto cobra SUAF con aumento en junio?

Como se mencionó, el monto de la asignación familiar depende del rango en el que esté cada familia o beneficiario. Existen 4 topes por tramo para SUAF y 3 para SUAF por discapacidad.

De acuerdo a los límites, los montos con el aumento de junio son:

Tramo 1 > $13.863 por hijo

Tramo 2 > $9350 por hijo

Tramo 3 > $5653 por hijo

Tramo 4 > $2914 por hijo

En el caso de SUAF por discapacidad percibirán: $45.147 (tramo 1), $31.936 (tramo 2) y $20.155 (tramo 3).

En el caso de que corresponda el pago de la ayuda escolar en junio, también se sumará ese pago, que podría llegar a ser de $11.619 si impacta el aumento (actualmente es de $9609 por hijo).

Los topes de SUAF en junio 2023

Hasta ahora continúa publicada en la página oficial la tabla que rige desde marzo para conocer los montos y topes. Sin embargo, el límite individual aumenta junto al piso del Impuesto a las Ganancias, que subió a $506.230. Sin embargo, aún no se confirmó a cuánto se eleva cada límite.

La información completa se dará a conocer en junio cuando se actualice la tabla con los nuevos montos de cobro. Se estima que el mes que viene se elevarán todos los topes, pero actualmente son:

Tramo 1 > ingresos hasta $177.554 o monotributo A, B y C.

Tramo 2 > ingresos entre $177.554,01 y $260.403 o monotributo D y E.

Tramo 3 > ingresos entre $260.403,01 y $300.645 o monotributo F, G y H.

Tramo 4 > ingresos entre $300.645,01 y $808.124

Al subir los límites, miles de familias podrían volver a cobrar la asignación más alta o incluso volver a entrar al sistema de asignaciones familiares, más allá de que en junio se pagará el aguinaldo. Esto es porque el salario familiar se abona en base al sueldo bruto de hace dos meses, o sea que en junio se tomarán en cuenta los ingresos de abril.

¿Hay bono o complemento para la asignación?

Por el momento no se confirmó ningún bono ni el complemento para SUAF. No se descarta que el Gobierno pueda tomar medidas económicas de este estilo, pero hasta ahora no se dio ningún comunicado oficial al respecto.

Sí hay que considerar que los trabajadores recibirán el aguinaldo el mes que viene, pero este adicional es por parte de las empresas y no de ANSES.

¿Cuándo cobro SUAF en junio 2023?

Si bien no se publicaron las fechas oficiales porque aún se desarrolla el calendario de pagos de mayo, que será hasta el lunes 22, se anticipó que el cronograma de SUAF para junio sería:

DNI terminados en 0 > jueves 8 de junio

DNI terminados en 1 > viernes 9 de junio

DNI terminados en 2 > lunes 12 de junio

DNI terminados en 3 > martes 13 de junio

DNI terminados en 4 > miércoles 14 de junio

DNI terminados en 5 > jueves 15 de junio

DNI terminados en 6 > viernes 16 de junio

DNI terminados en 7 > lunes 19 de junio

DNI terminados en 8 > martes 20 de junio

DNI terminados en 9 > miércoles 21 de junio

Hay que esperar que el calendario sea confirmado por ANSES. Mientras tanto, en la siguiente nota te dejamos toda la información para la Asignación Familiar por Hijo en mayo.