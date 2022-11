Anunciaron nuevos aumentos y un bono para jubilados

Después de una larga espera, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raverta, dieron nuevos anuncios económicos: confirmaron las cifras de aumento para todos y un bono de $10.000 para jubilados y pensionados.

¿De cuánto es el aumento en diciembre 2022?

Los funcionarios confirmaron que será del 15,6% para todos los beneficiarios, es decir: jubilados, pensionados, PNC, AUH, SUAF, AUE, Prenatal y Maternidad, Asignaciones de Pago Único y otros.

Montos con aumento confirmado:

Jubilación mínima > $50.116.

Asignación Universal por Hijo > $7834 por hijo (de bolsillo).

Asignación Familiar por Hijo > $9792 por hijo más complemento para tramos 1 y 2.

PNC Madres de 7 hijos > $50.116 más Tarjeta Alimentar.

PNC por vejez o invalidez > $35.081

Pensión Universal para el Adulto Mayor > $40.092

A todo esto deberán sumar el medio aguinaldo y el bono, cuyo monto depende del tipo de haber.

Bono para jubilados y pensionados: cuánto cobran

Raverta también aseguró que las personas que cobran una jubilación mínima recibirá un bono de $10.000 en diciembre, enero y febrero. En cambio, aquellos que tengan dos haberes mínimos (jubilación y pensión) cobrarán un pago extra de $7000, también por tres meses.

Entonces, la mínima quedaría en $60.116, mientras que las personas con dos haberes percibirán $107.232 aproximadamente. Por otro lado, si bien no se aclaró, se cree que todas las Pensiones No Contributivas (PNC) también cobrarán el bono.

¿Hay bono para AUH 2022?

Esta era una de las mayores dudas por parte de millones de titulares. Sin embargo, el corto anuncio de ANSES y Economía dejó que desear y no dio más respuestas. Esto significa que aún no se confirmó ningún bono para AUH y otros beneficiarios.

¿Se terminan los planes sociales?

No. Los programas van a seguir como de costumbre, incluido Potenciar Trabajo. La diferencia es que recientemente se confirmó que no habrá cupos ni nuevas inscripciones, es decir que no podrán ingresar personas por primera vez para cobrar el salario complementario, pero sí continuarán quienes ya eran beneficiarios.