Últimos días para presentar la libreta AUH: qué pasa si no se hace el trámite

Se acerca el fin de año y eso significa que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen la última oportunidad para presentar la libreta 2022, necesaria para recibir el pago retenido que corresponde al 2021.

Si bien la mayoría de los beneficiarios ya hizo el trámite en ANSES, hay otros que todavía no llevaron el formulario 1.47 y por eso surgen las dudas sobre qué pasa si no se cumple con este requisito.

A continuación te contamos cómo presentar la libreta, cuándo se cobra y cómo saber si está cargada en el sistema del organismo.

¿Hasta cuándo se puede presentar la libreta en ANSES?

Hay tiempo de hacer el trámite hasta el 31 de diciembre inclusive, pero es importante tener en cuenta que se vienen días no hábiles en el que las oficinas del organismo no estarán abiertas. Los días en los que no se podrá llevar la libreta son:

Viernes 23 de diciembre

Sábado 24 y domingo 25 de diciembre

Viernes 30 de diciembre

Sábado 31 y domingo 1

¿Qué pasa si no presento la libreta en ANSES?

Principalmente, aquellos que no carguen la libreta como corresponde no podrán cobrar el retenido que corresponde al 2021. Es un pago de hasta $10.781 que, además, no se actualiza con la inflación. Esto significa que la cifra pierde su valor si pasa mucho tiempo.

También hay dudas de muchas madres y padres en relación al estado de la asignación, es decir, si la pueden perder o no. La realidad es que sí ha pasado otros años, pero es poco probable que se pierda la AUH por llevar el documento un año. De todas formas, siempre se recomienda hacerlo y evitar inconvenientes, ya que es el requisito que pide ANSES a todos los beneficiarios.

¿Cómo entregar el formulario de libreta 2022?

Para cobrar el retenido hay que presentar el formulario PS. 1.47 (versión 1.3) de forma presencial en una oficina de ANSES y sin turno, es decir que pueden ir directamente. El mismo tiene que estar completo y firmado por las autoridades que corresponden (salud y escolaridad).

Además, la buena noticia es que se puede entregar en cualquier oficina de ANSES del país.

FORMULARIO LIBRETA AUH ACÁ

¿Cuánto y cuándo cobro el retenido AUH?

El pago adicional se deposita a los 2 meses desde que se hizo la gestión. Sin embargo, se puede llegar a tomar desde el día en que la libreta quedó cargada correctamente en el sistema. Por eso se recomienda consultar con los operadores de ANSES, llamando al 130.

Si se presentó en octubre, los titulares deben cobrar en diciembre. Aquellos que realizaron el trámite en noviembre, deben recibir el pago en enero de 2023. Por su parte, quienes lleven el formulario en diciembre cobrarán en febrero.

En cuanto a los montos, son $10.781 para las personas que tuvieron AUH durante los 12 meses del 2021. Caso contrario, perciben un proporcional. Además, es para cada hijo a cargo. De acuerdo a la cantidad de chicos y tomando como ejemplo el valor total, las cifras son:

Por 1 hijo > $10.781

Por 2 hijos > $21.562

Por 3 hijos > $32.343

Por 4 hijos > $43.124

Por 5 hijos > $53.905

Importante: la mayoría de las veces no se pagan todas las libretas juntas y se dividen los pagos.