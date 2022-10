A través del sitio oficial (www.anses.gob.ar) la Administración Nacional de la Seguridad Social recordó la fecha límite para realizar el trámite de Libreta Familiar y no perder los $10.870 por hijo correspondientes al monto retenido del año 2021.

¿Cuál es la fecha límite?

El trámite se deberá hacer en forma presencial antes del 31 de diciembre inclusive.

¿Cuánto demora el cobro de la libreta?

Por estos días se están presentando demoras de entre 3 y 4 meses a partir de la fecha en la que se presentó. Sin embargo, debido a la gran demanda de atención, en algunas oficinas (sobre todo en ciudades con mucha población), los formularios PS 1.47 se están recibiendo en la fila de espera. En estos casos no se entrega comprobante pero el trámite se carga en el transcurso de la misma semana y es por eso que las demoras se pueden estirar hasta dos meses más de los estipulado.



¿Cuál es el trámite previo a la presentación en una oficina?

Descargar e imprimir el FORMULARIO PS.1.47 Hacer completar la Libreta: Llevarlo al centro de salud o la escuela (si corresponde) para que lo completen y firmen. Presentar la Libreta en una oficina de ANSES - No hace falta turno y recuerden llevar el Documento Nacional de Identidad del padre o la madre.

¿Qué pasa si no presento la Libreta Familiar?

En caso de no presentar el documento que acredita salud y educación (formulario 1.47) en tiempo y forma, los beneficiarios no solo no podrán cobrar el 20% retroactivo sino que además podrían perder beneficios atados al cobro de la AUH, AUE o AUH por Discapacidad.

Si mi hijo/a cumplió 18 en el 2022, ¿Puedo cobrar el retenido?

Si. Los montos que se están acreditando son del 2021, año en el que tu hijo tenía 17 años. Por lo tanto, a pesar de no estar cobrando AUH o Discapacidad por mayoría de edad, el retenido igual te corresponde y se cobra presentando la libreta como cualquier otra persona con hijos menores.

Ya presenté la libreta pero me llegó un mail que dice que la presente de nuevo

En estos casos no hay que darle importancia al correo electrónico de ANSES. El mail en cuestión es un recordatorio que se manda a todas las personas que cobraron AUH en el 2021. Por eso, en el caso de que ya la tengas presentada, desestima el mensaje. Para confirmar que tu trámite está cargado, te recomendamos ingresar con tu clave de seguridad social a la aplicación MI ANSES y luego hacer clic (en el menú principal) donde dice "Hijos". Allí aparecerán los nombres de los menores a cargo y si tienen un tilde color verde, eso significa que la documentación ya está cargada en tiempo y forma.